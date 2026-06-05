Artista Jalisciense Realiza Mural en el Patio del FPLZ

Villa y Zapata Dominan la Escena, en la que se Esboza a José Narro

Por Gabriel Rodríguez

El artista jalisciense Alejandro Madrueño Cuadros, realiza un mural alusivo a la historia del pasado reciente y lejano de nuestro país en el patio del Frente Popular de Lucha por Zacatecas (FPLZ), en la capital del estado. La obra mural es pintada en la parte posterior del inmueble, donde el creador plástico desarrolla una síntesis desde del pasado prehispánico hasta el presente, con la presencia primigenia de dos de los líderes revolucionarios más emblemáticos: Emiliano Zapata y Francisco Villa. Madrueño Cuadros indicó que su obra alude a las luchas sociales del pasado inmediato que han tenido lugar dentro y fuera de la entidad zacatecana, con la presencia de esos dos carismáticos líderes. La obra comenzó a ser realizada a partir del pasado mes de febrero, indicó el artista, quien estudió la carrera de artes plásticas en la Universidad de Guadalajara, luego de referir que en la base de su pintura yace la serpiente emplumada o Quetzalcóatl, como parte de las raíces ancestrales del mundo prehispánico.

“Era importante plasmar la presencia de ese emblema mítico mexicano para que mi obra tuviera un punto de partida, relacionado con la presencia del mundo indígena mexica, alusivo también a otras culturas mesoamericanas”. Esa presencia subyace “dentro de la pieza a causa de que se trató de un proceso mítico- fundacional que estuvo presente desde varios milenios atrás, como parte de la fecundación de la tierra entre las civilizaciones del pasado”. La obra, ahora en proceso, será concluida en un par de meses más, alrededor de agosto o septiembre de 2026. Sobre la parte intermedia, destaca además la alusión al quiebre de las cadenas de la esclavitud, pero es curioso que en el mural no aparezca, en todo caso, la presencia de Miguel Hidalgo, como elemento constitutivo de la liberación de la nación mexicana, luego de tres siglos de dominación española.

Es decir, que en el mural de Madrueño Cuadros, hay una presencia, ya que “alguien” libera “algo” mediante el acto de romper unas cadenas sin que, por otro lado, haya un antagonista que, para el caso del relato cronológico que el artista ha plasmado, implicaría en todo caso la destrucción del orden positivista en la figura de Porfirio Díaz, factor esencial para el posterior desarrollo en las presencias de Zapata y Villa. Ante ello, el creador plástico destacó que “se trata en todo caso de un mural que le fue comisionado por las autoridades del FPLZ”.

Ahí destacan dos rifles, un par de niñas que –del lado izquierdo– reciben semillas de frijol como parte del elemento alimentario esencial de Zacatecas, el cerro de La Bufa y en la parte superior de la obra la presencia de José Narro, que en tiempos del revisionismo cultural soviético habría sido el equivalente esencial del máximo soviet supremo, cuestión digna de debate. El artista, quien realiza la obra al óleo, da a conocer en ella los orígenes del FPLZ hasta el momento actual, incluidos los Cendis y el cultivo de maíz, mientras que muchos de los personajes están enraizados a magueyes y a la presencia de indígenas cultivando maíz.