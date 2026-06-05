Defender la Soberanía Nacional es Defender la Dignidad de México: Ulises Mejía Haro

Zacatecas, Zac.- En el marco de las asambleas informativas que realiza de manera permanente en el estado, el diputado federal por Zacatecas, Ulises Mejía Haro, encabezó encuentros con vecinos de diversas colonias de la capital zacatecana para dialogar sobre la defensa de la soberanía nacional, uno de los temas prioritarios impulsados por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante estas reuniones, Ulises Mejía Haro destacó que la soberanía nacional representa la capacidad de México para tomar sus propias decisiones, proteger sus recursos estratégicos, fortalecer sus instituciones y defender los intereses de las y los mexicanos sin presiones ni injerencias externas.

“El pueblo de México ha demostrado a lo largo de la historia que sabe defender su independencia, su libertad y su derecho a construir su propio destino.

Defender la soberanía nacional es defender la dignidad de México”, expresó el legislador federal.

Ulises Mejía Haro señaló que la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido firme al establecer que México mantiene una relación de cooperación y respeto con todas las naciones del mundo, pero siempre bajo los principios constitucionales de independencia, autodeterminación de los pueblos, no intervención y respeto mutuo entre los Estados.

Asimismo, destacó que la defensa de la soberanía no sólo se limita al ámbito diplomático, sino que también implica consolidar la autosuficiencia energética y alimentaria, fortalecer el mercado interno, proteger los recursos naturales, impulsar el desarrollo tecnológico nacional y garantizar el bienestar de las familias mexicanas.

El diputado federal por Zacatecas subrayó que desde la Cámara de Diputados se continuará respaldando las acciones legislativas que permitan fortalecer a México frente a los desafíos internacionales, privilegiando siempre el interés nacional, la justicia social y el bienestar colectivo.

Durante los encuentros ciudadanos también se abordaron los avances alcanzados por el gobierno federal en materia económica y social, destacando la estabilidad macroeconómica del país, el fortalecimiento de los programas sociales, el crecimiento de la inversión pública, la recuperación del salario mínimo y los proyectos estratégicos que contribuyen al desarrollo regional.

Finalmente, Mejía Haro reiteró que continuará recorriendo colonias, comunidades y municipios de Zacatecas para informar de manera directa a la ciudadanía sobre los temas que se discuten en el Congreso de la Unión y escuchar las necesidades de la población.