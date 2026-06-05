El Alcalde Miguel Varela no ha Cumplido sus Promesas de Campaña: Gerardo Mata

“Municipio, en Estado de Abandono y Deterioro Constantes”

Por Gabriel Rodríguez

Luego de señalar que el alcalde capitalino, Miguel Varela Pinedo, acusara al expresidente municipal capitalino del Partido Verde, Jorge Miranda, de estar todo el tiempo en Zapopan, “él mismo debiera tener la sensibilidad de que, a partir de todas sus promesas de campaña, en realidad no cumplido una sola”, dijo el activista urbano, Gerardo Mata.

Mata precisó que “se trata de un hecho curioso que ocurrió durante su periodo de proselitismo para lograr la alcaldía capitalina, y de lo cual, jamás presentó una sola evidencia de que Miranda Castro no estuviera nunca aquí, pero aclaro que tampoco digo que no fuera así”.

Añadió que, de esos momentos a la fecha, “Varela Pinedo fue pretextando de manera continua diversas ausencias de su parte durante los fines de semana por motivos familiares, que él mismo hizo públicos, en momentos en los que, debo aclararlo, pudo tener ciertos problemas con la salud de alguno de sus familiares.

“Sin embargo, luego de esos hechos, él mismo comenzó a realizar diversas publicaciones en sus redes sociales cuando se hallaba en el sur del estado de Zacatecas o bien en Aguascalientes, Ciudad de México o en cualquier otra parte cuando uno de sus propósitos era promover a Zacatecas o los servicios de Zacatecas en diversos puntos geográficos, lo que no ha sucedido”.

Al respecto, Gerardo Mata dijo que todo ello se trata, de parte del alcalde, “de una serie sucesiva de hechos que él mismo se comprometió a cumplir, pero que nunca realizó de modo concreto, como en el caso de introducir la Tarjeta Rosa y otros más, relacionados con múltiples incumplimientos de su parte”.

A todo ello, destacó que lo más notable de esos incumplimientos son sus notorias ausencias, sobre todo los fines de semana, donde él mismo aparece degustando algún platillo en otro punto de la geografía estatal o nacional.

“Creo que, en ese sentido, el señor no tiene límite mientras que lo que ocurre con la ciudad es que ésta se halla en estado de abandono y deterioro constantes, de manera probada”.

Mata refirió que hace poco solicitó información oficial, con el fin de saber qué es lo que ocurre en realidad con los cuatro grandes programas-insignia de esta administración municipal, para el caso de Zacatecas más limpio que nunca, los baños portátiles de fin de semana, Bache resuelto y el de la leche económica.

El investigador sobre la historia reciente del municipio, detalló que en todo ello, lo que encontró fue opacidad constante en todos esos procesos “debido a que, en primera instancia, la alcaldía no entregó ninguna información fidedigna respecto de los mismos y lo que sí le entregaron da cuenta del lamentable estado en el que se ubica lo que sobrevive de esos proyectos oficiales del municipio”.

Sólo 16 Unidades Motrices

Ejemplificó que en el caso de Zacatecas más limpio que nunca, “solamente se cuenta con 16 vehículos rentados (como obra en los documentos) y un total de 60 trabajadores que atienden a una ciudad con una población media de 160 mil habitantes, lo que es insuficiente”.

Sobre ellos pesa, también, “el hecho de que no tienen un solo indicador de ese mismo proyecto Zacatecas más limpio que nunca, sino que lo operan sobre la marcha con resultados obvios ya que la capital tiene basura tirada en cualquier parte, porque esas cantidades físicas y humanas son insuficientes para atender toda la ciudad.

“Además, me respondieron que dicho programa no tiene un presupuesto asignado, lo que habla de la manera en que el proyecto estaría operando, encima de lo cual no cuenta con una autorización de cabildo, no brinda resultados tangibles, pero, en la misma medida, no posee reglas de operación, cuando ese proyecto debería ser uno de los más cercanos con la ciudadanía y las reglas de operación deberían estar dirigidas a los horarios, márgenes de recorrido y sanciones”.

Más adelante, Gerardo Mata dijo: “Estas personas no están preparadas para hacer un gobierno municipal como el que requiere esta ciudad, porque no tienen orden, no tienen disciplina, no se apegan a la legalidad de ninguna manera para el caso en que Varela intentó colocar hace poco una escultura en la Alameda J. Trinidad García de la Cadena”.

La Obra de Arte Olvidada

Sobre la escultura denominada Marcha Zacatecas que se iba a instalar en ese entorno físico, Mata dijo que “en teoría se dijo que esa obra ya había sido comprada por el Ayuntamiento, pero cuando se hizo la revisión de las actas de cabildo, se encontró exclusivamente la autorización de la suficiencia presupuestaria sin que por otro lado se autorizara la compra del objeto; tampoco había la solicitud para que la pieza elegida fuera sometida a concurso como objeto público, pero tampoco hubo un proceso de selección mediante órgano colegiado en asesoría de arte para que el municipio la adquiriera.

“El acuerdo de cabildo hablaba solamente de una transferencia de recursos de una partida a otra con suficiencia presupuestal; hasta ese momento el problema era legal pero el resultado fue que la pieza no se colocó, porque de haberlo hecho, Varela se hubiera metido en un grave problema legal”.