El Campo de Zacatecas se Hunde Entre la Marginación y el Olvido: Cristian Herrera

Federación, “sin Recursos” Para Implementar Ley Nacional de Aguas

Por Gabriel Rodríguez

Cristian Herrera, líder de Vanguardia Juvenil Agrarista del Partido Revolucionario Institucional (PRI) señaló que acorde con investigaciones desarrolladas por la Unidad Académica de Agronomía de la UAZ, “el campo de Zacatecas se hunde entre la marginación y el olvido” Añadió que la “Ley Nacional de Aguas, aprobada de manera reciente por la mayoría de Morena en el Congreso federal, no cuenta ni siquiera con los recursos humanos, técnicos y financieros para sacar adelante el problema del recurso hídrico a nivel nacional”.

Herrera dijo que a partir de un diagnóstico general y aproximado del agro de buena parte de Zacatecas, “tenemos una situación compleja, pero aún manejable aun cuando se trata de un muy amplio espectro de conflictos que lesionan intereses vitales de avance en el estado.

“En este momento, ya tenemos la presencia del gusano barrenador, que no se ha atendido de manera adecuada, por lo que los ganaderos han visto caer sus ganancias a causa del parásito.

“Han caído los costos de todos los productos, mientras que, en la misma medida, la producción de alimentos se ha ido al cielo en materia económica y todos los insumos triplicaron ya sus precios”.

Precisó que uno de los factores que obran en favor del campo es que han comenzado a registrarse algunas ligeras lluvias, “que han permitido nos recuperamos de las sequías de años previos, pero en el caso del frijol, ese conflicto prevalece sin la debida atención hacia miles de productores”.

Los frijoleros confrontan “toda suerte de dramas cotidianos para cultivar el grano y además han sido despreciados por autoridades y burócratas cuando de comprarles el grano se trata y otra serie de conflictos igualmente complejos como ser sujetos del agio y la delincuencia organizada”.

Ley de Aguas, Fracaso Evidente

Indicó que a partir de la aprobación de la pasada Ley de Aguas Nacionales, “en realidad, ésta lo único que ha dejado son muchas dudas entre los campesinos porque no han podido instrumentar un proyecto que impida a los grandes consumidores de agua, como refresqueras y cerveceras, pagar más por el excesivo consumo que hacen del líquido”.

Al respecto, indicó que él mismo ha andado en comunidades en las que nunca se ha aparecido un solo representante de la Comisión Nacional de Agua (Conagua), ejemplo de lo cual fue cuando se incendió la Sierra fría, que las autoridades tardaron semana y media en atender el problema.

Uno de los graves errores del actual gobierno federal es que aprueban todo tipo de leyes, pero no les destinan los recursos necesarios para su operación, por lo que dicha Ley Nacional de Aguas mantiene en total incertidumbre a los agricultores.

“Nuestra gente en el campo subsiste con muchas dificultades y de puro milagro en un momento en el que los retos son más grandes y profundos y en medio de severos golpes con los que la inseguridad amenaza a los jóvenes agricultores a quienes deja a la deriva”.

Antes, expresó, muchos de ellos podían ir a Estados Unidos, pero en este momento la legislación norteamericana los constriñe, expulsa y lanza fuera de ese país.

Para concluir, dijo que el campo de aquí a cinco años “se mira adverso, sobre todo cuando en él hay un abandono sistemático además de estar muy envejecido, sin jóvenes y con más problemas de modo que urge corregir ese rumbo para lo cual debemos entrar en contacto con los productores si queremos recuperar a Zacatecas en 2027”.