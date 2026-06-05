Migue Varela apoyará a jóvenes que representarán a Zacatecas en Singapur

El Gobierno Municipal de Zacatecas, encabezado por el alcalde Miguel Varela, anunció un esquema de apoyo económico para estudiantes y padres de familia que representarán al estado y al país en la próxima Olimpiada Internacional de Matemáticas, que se llevará a cabo en Singapur durante el mes de julio.

Durante un mensaje dirigido a la ciudadanía, el presidente municipal reafirmó que una de las principales prioridades de su administración es impulsar el desarrollo de niñas, niños, jóvenes, mujeres, personas adultas mayores y todos los sectores de la población, mediante acciones que contribuyan a ampliar sus oportunidades y fortalecer su participación en actividades académicas, culturales y deportivas.

Miguel Varela destacó que el Ayuntamiento de Zacatecas mantiene una política de puertas abiertas para atender las solicitudes de apoyo de la ciudadanía y de quienes representan con orgullo al estado en distintos escenarios nacionales e internacionales. En ese sentido, explicó que diversos apoyos gestionados desde la Presidencia Municipal han sido destinados a estudiantes, deportistas y representantes de distintos sectores que buscan poner en alto el nombre de Zacatecas.

Asimismo, aclaró que diversos señalamientos relacionados con presuntos gastos personales o familiares vinculados a viajes y actividades de representación carecen de sustento, ya que gran parte de los recursos observados corresponden a apoyos otorgados a ciudadanos que participan en actividades de relevancia estatal, nacional e internacional.

El alcalde informó que jóvenes provenientes de municipios como Juchipila, Loreto, Jerez, Jalpa, Villanueva, Fresnillo, Guadalupe y Zacatecas capital han solicitado respaldo para solventar parte de los gastos derivados de su participación en la competencia internacional. Ante ello, anunció que a partir del próximo 15 de junio se convocará a una reunión con las familias beneficiarias para dar a conocer el monto y el mecanismo de entrega de los apoyos económicos.

Aunque reconoció que este tipo de respaldos no forma parte de las atribuciones directas del municipio, subrayó que su administración continuará impulsando a quienes representen a Zacatecas en escenarios de alto nivel académico, deportivo y cultural.

“Es un orgullo apoyar a jóvenes talentosos que llevarán el nombre de Zacatecas hasta Singapur. Su esfuerzo, disciplina y dedicación merecen el respaldo de todos”, expresó Miguel Varela, al reiterar su compromiso con la educación, el talento y el desarrollo de las nuevas generaciones.