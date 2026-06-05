Reconocen a Miembros del SNII y el SNP

Destaca Zacatecas en Formación Altamente Especializada

Por Nallely de León Montellano

Un total de 218 personas fueron reconocidas este miércoles por su incorporación, permanencia o promoción dentro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII), así como por formar parte de programas adscritos al Sistema Nacional de Posgrados (SNP).

La ceremonia se realizó en el auditorio Marie Curie del Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación (Cozcyt), donde autoridades académicas y científicas destacaron el crecimiento de la investigación y la formación de recursos humanos especializados en la entidad.

Durante el evento, el director general del Cozcyt, Hamurabi Gamboa Rosales, resaltó la aportación de investigadoras, investigadores y estudiantes de posgrado al desarrollo científico del estado, al considerar que la generación de conocimiento representa una herramienta para atender diversos retos sociales y productivos.

Por su parte, el rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Ángel Román Gutiérrez, señaló que el fortalecimiento de los programas de investigación y posgrado ha permitido ampliar la participación de la comunidad académica zacatecana en convocatorias nacionales, además de impulsar la actualización de los programas educativos.

Entre los datos expuestos durante la ceremonia, se destacó que Zacatecas ocupa el tercer lugar nacional en formación de capital humano altamente especializado, lo que, de acuerdo con cifras presentadas por el Cozcyt, genera una derrama económica indirecta superior a los 298 millones de pesos anuales.

Las personas reconocidas pertenecen a distintos niveles del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, así como a 44 programas de maestría y doctorado incorporados al Sistema Nacional de Posgrados. Los galardonados forman parte de instituciones como la Universidad Autónoma de Zacatecas, el Centro de Investigación en Matemáticas (Cimat), las escuelas normales Manuel Ávila Camacho y Matías Ramos Santos, así como el Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo.

Durante el acto también se destacó la participación de docentes, investigadores y estudiantes que han contribuido al fortalecimiento de la investigación científica, la innovación tecnológica y la formación de profesionistas especializados en diversas áreas del conocimiento.

A la ceremonia asistieron representantes de instituciones de educación superior y centros de investigación, además de coordinadores de programas académicos y directivos de organismos vinculados al desarrollo científico y tecnológico del estado.