En Minatitlán, Presidenta Claudia Sheinbaum Entrega Tarjetas de la Beca Rita Cetina Para Uniformes y Útiles

Beneficiará a más de Nueve Millones de Estudiantes en el País

Reconoció que las y los mexicanos tienen cinco amores: a la familia, al prójimo, a la naturaleza, a la escuela y a la patria.

Minatitlán, Veracruz.- Desde Minatitlán, Veracruz, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina para uniformes y útiles, que beneficiará a más de nueve millones de estudiantes de primaria en el país y a un millón 308 mil niñas y niños veracruzanos.

“Siempre pasaba en agosto o septiembre, cuando entraban los hijos a la escuela, que era una presión para el gasto, porque ya para entrar los hijos había que comprar el uniforme, cuadernos, que hay que forrar los cuadernos, que hay que forrar los libros, todo eso siempre es un gasto para las familias, ¿cierto? Pues ahora, para todas y todos, sin distinción, la beca de útiles y uniformes escolares Rita Cetina”, informó.

Recordó que la Cuarta Transformación impulsa la entrega de becas universales para que exista piso parejo; además refrendó que la escuela pública es la mejor de las educaciones gracias a las y los maestros de México. Mientras que en los gobiernos neoliberales se tenía la falsa creencia de que las becas solo debían ser para estudiantes de alto promedio.

“Nunca olviden que los mexicanos tenemos al menos cuatro amores, las y los mexicanos: amor a la familia, amor al prójimo, amor a la naturaleza. Bueno, amor a la escuela también. Cinco amores. Y un amor muy importante que es el amor a México, el amor a la patria. Los quiero mucho, mucho, mucho”, agregó.

El coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio César León Trujillo, detalló que en Veracruz se destinó una inversión de 9 mil 400 millones de pesos (mdp) en la beca Rita Cetina para uniformes y útiles en beneficio de un millón 308 mil estudiantes de primero a sexto año de primaria.

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, agradeció a la Presidenta de México por llevar este programa a las y los niños de su estado para asegurar que ningún estudiante de primaria se quede sin ir a la escuela por falta de recursos. El alumno beneficiario de la Beca Rita Cetina, Luis Gerardo Hernández García, agradeció a la Jefa del Ejecutivo Federal por este apoyo, que más que un recurso económico lo consideró como un apoyo para su familia y la posibilidad de hacer realidad sus sueños.