“Huellas” Reúne Tres Décadas de Creación Artística de Raquel Miranda

Y de Otros Creadores de Querétaro

Por Miguel Alvarado Valle

La exposición “Huellas”, de la pintora y muralista queretana Raquel Miranda Brito, permanece abierta al público en la Casa Municipal de Cultura de Zacatecas, donde presenta una retrospectiva que reúne 30 años de trayectoria artística y permite conocer la evolución de una de las creadoras más destacadas de Querétaro.

La muestra reúne una selección de obras que recorren distintas etapas de la carrera de la artista, ofreciendo a los visitantes una mirada amplia a su trabajo, caracterizado por la sensibilidad, la exploración creativa y una constante búsqueda de expresión a través del arte.

A lo largo de tres décadas, Miranda Brito ha consolidado una trayectoria que le ha permitido llevar su obra a diversos espacios culturales dentro y fuera de México, obteniendo reconocimiento por una propuesta artística que combina experiencia, disciplina y una visión personal de la realidad.

La exposición también integra la participación de artistas queretanos invitados, enriqueciendo el diálogo entre distintas propuestas creativas y fortaleciendo el intercambio cultural entre Zacatecas y Querétaro mediante un espacio de encuentro entre creadores y público.

Durante la presentación de la muestra, se destacó la importancia de generar oportunidades para que la ciudadanía tenga acceso a expresiones artísticas provenientes de otras regiones del país, al tiempo que se promueven vínculos de colaboración entre comunidades culturales.

Por su parte, Raquel Miranda compartió que el nombre de la exposición surge del deseo de que cada obra deje una huella en quienes la observan. Asimismo, recordó que su carrera ha estado marcada por diversos desafíos, pero también por la convicción de seguir desarrollando su vocación artística con perseverancia y pasión.

Con “Huellas”, la Casa Municipal de Cultura ofrece una propuesta que invita a la reflexión y al acercamiento con el arte contemporáneo, al tiempo que brinda al público la oportunidad de conocer el trabajo de una artista que ha dedicado tres décadas a la creación y la expresión visual.