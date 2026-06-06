Municipio se Deslinda de las Fallas de Reparaciones en Calles de JIAPAZ

Ya no Existe Convenio de Colaboración: Flores Escobedo

Por Miguel Alvarado Valle

Ante las constantes quejas ciudadanas por las condiciones en que quedan las calles tras los trabajos realizados por la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas (JIAPAZ), la directora general de Calidad de Vida y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Zacatecas, Guadalupe Flores Escobedo, aseguró que la responsabilidad de reparar adecuadamente las vialidades intervenidas recae completamente en el organismo operador.

La directora explicó que actualmente no existe un convenio de colaboración entre ambas instancias, por lo que el ayuntamiento únicamente da seguimiento y exige que las reparaciones se realicen de manera correcta. Añadió que, debido a las deficiencias detectadas después de haber terminado los trabajos, en varias ocasiones el ayuntamiento ha solicitado al organismo que repare correctamente las calles. Flores Escobedo detalló que en administraciones anteriores existía un acuerdo mediante el cual JIAPAZ proporcionaba materiales al municipio para reparar las excavaciones realizadas por el ogranismo.

Sin embargo, señaló que dicho esquema dejó de operar y, ante la falta de un nuevo convenio, JIAPAZ asumió el compromiso de encargarse directamente de todas las reparaciones derivadas de sus intervenciones, incluidas las realizadas en el Centro Histórico.

La directora sostuvo que precisamente en la zona centro es donde más problemas han detectado, ya que en diversas ocasiones los trabajos de reposición de adoquín y pavimento no se han realizado conforme a las características de cada vialidad. Asimismo, señaló que una de las zonas más afectadas ha sido la calle Quebradilla, donde los trabajos relacionados con una socavación provocaron daños importantes a la infraestructura urbana. Aunque el municipio ha realizado gestiones formales mediante oficios y reuniones, lamentó que las solicitudes no hayan tenido la respuesta esperada.

Finalmente afirmó que la inconformidad ciudadana es justificada, ya que los usuarios pagan en sus recibos de agua conceptos relacionados con la operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica, lo que genera expectativas sobre la calidad de las reparaciones efectuadas.