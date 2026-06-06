Participa Turismo Municipal en coordinación del Operativo Héroes Paisanos 2026

El Ayuntamiento de Zacatecas, encabezado por el presidente municipal Miguel Varela, refrenda su compromiso con la atención, orientación y acompañamiento de las y los connacionales que regresan al estado durante la temporada vacacional, mediante su participación activa en el Operativo Especial de Verano 2026 del Programa Héroes Paisanos.

Como parte de estas acciones, la directora de Turismo Municipal, Berenice Villagrana, asistió a la Reunión de Comité Interinstitucional de Inicio del Operativo Especial de Verano 2026, realizada en las instalaciones de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Zacatecas. Durante el encuentro se presentaron los resultados de operativos anteriores y se establecieron las estrategias de coordinación que se implementarán durante el próximo periodo vacacional.

La reunión estuvo encabezada por Celeste Arteaga Ramos y Diana Jocelyn Ávila Martínez, quienes destacaron la relevancia de la colaboración entre los tres órdenes de gobierno para brindar mejores condiciones de tránsito, atención, orientación y seguridad a los paisanos que cruzan o visitan el territorio zacatecano.

El Operativo Especial de Verano 2026 arrancará oficialmente con el banderazo de inicio el próximo 9 de junio y permanecerá vigente hasta el 9 de agosto. Durante este periodo se reforzarán los mecanismos de atención a connacionales, turistas y usuarios en tránsito, a través de acciones coordinadas entre dependencias federales, estatales y municipales.

En este esfuerzo conjunto, la Dirección de Turismo Municipal de Zacatecas desempeñará un papel importante mediante la instalación y operación de módulos de información turística en puntos estratégicos de la capital, donde se brindará orientación sobre servicios, atractivos y sitios de interés. Asimismo, se pondrá a disposición el Patio Central de la Presidencia Municipal como espacio de atención para paisanos y visitantes.

Como parte de la visión de trabajo impulsada por el alcalde Miguel Varela, el Ayuntamiento continuará sumando esfuerzos con las distintas instituciones participantes para que las y los paisanos encuentren en Zacatecas una ciudad preparada para recibirlos, brindarles información oportuna y facilitar su estancia. La coordinación interinstitucional permitirá ofrecer una atención más cercana y eficiente, reconociendo la importancia de quienes mantienen vivo el vínculo con su tierra y contribuyen al desarrollo de sus comunidades.