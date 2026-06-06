Premian a Ganadores del Concurso “Un día con Nuestro Presidente Municipal”

El alcalde Miguel Varela, en compañía de su esposa, la Presidenta Honorífica del Sistema Municipal DIF, Karla Estrada, y la directora Mitzia Peláez, premiaron a las niñas y al niño ganadores del concurso “Un Día con Nuestro Presidente Municipal, ¡Tu voz puede transformar Zacatecas!”.

Esta convocatoria, organizada por el Departamento de Trabajo Social del Sistema Municipal DIF Zacatecas, se realizó en conmemoración al Día de la Niña y el Niño.

Las autoridades entregaron los premios a las y el ganador: primer lugar para Shanttal Isabela Rodríguez González, alumna de la Primaria González Ortega, quien recibió una laptop; segundo lugar para Sofía Galván Navarro, también de la Primaria González Ortega; y tercer lugar para Caleb Alejandro Díaz Martínez, de la Primaria Lázaro Cárdenas, quienes fueron acreedores de bicicletas.

Durante el evento, el alcalde Miguel Varela expresó sus felicitaciones a las niñas y al niño ganadores del concurso, así como a todas y todos los participantes.

“Felicidades por alzar la voz y compartir ideas que inspiran a construir un mejor Zacatecas. Su talento y compromiso son motivo de orgullo”, expresó el edil.

Por su parte, Karla Estrada mencionó que esta iniciativa se destacó por la entusiasta participación de niñas, niños y adolescentes del municipio, quienes expresaron con claridad, sensibilidad y compromiso su visión sobre el entorno en el que viven.

De igual forma, Mitzia Peláez destacó, “estamos contentos por la participación activa que tuvimos, porque su dedicación y entusiasmo reflejan el interés de la niñez por su municipio y su deseo de verlo crecer con bienestar, respeto e inclusión”.

El jurado calificador estuvo conformado por Ma. Cristina Escobedo Reyes, jefa del Departamento de Tradiciones y Festividades de la Dirección General de Cultura; y Laura Elena García Cardoso, responsable de la elaboración de la convocatoria y trabajadora social del DIF Municipal.

Cabe señalar que algunos de los criterios a calificar fueron la calidad, originalidad y profundidad de los ensayos presentados.

Con este tipo de acciones, el Ayuntamiento de Zacatecas y el DIF Municipal refrendan su compromiso de escuchar y valorar la voz de la niñez, reconociendo que son un pilar fundamental en la transformación social del municipio.