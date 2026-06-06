Preparan Entrega de Útiles, Uniformes y Calzado a 250 mil Estudiantes de Primaria y Secundaria

Ahorro Aproximado de mil 500 Pesos por Cada Beneficiado

Por Nallely de León Montellano

La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) estatal inició los preparativos para la distribución de útiles escolares, uniformes y calzado que serán entregados a estudiantes de educación básica para el próximo ciclo escolar.

La titular de la dependencia, Bennelly Hernández Ruedas, informó que el programa contempla la atención de aproximadamente 250 mil alumnas y alumnos de primaria y secundaria en todo el estado, mediante una logística que abarcará más de dos mil 500 planteles educativos.

Explicó que la distribución se realiza en coordinación con la Secretaría de Educación, la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de la Función Pública, dependencias que participan en la organización, supervisión y seguimiento de los apoyos. De acuerdo con la funcionaria, la inversión destinada a útiles escolares y calzado asciende a alrededor de 84 millones de pesos.

En el caso de los uniformes, señaló que el apoyo otorgado equivale a 500 pesos por estudiante. Respecto al programa de calzado escolar, indicó que el costo de adquisición por par ronda los 350 pesos debido a las compras consolidadas, aunque estimó que en establecimientos comerciales el precio puede superar los 500 pesos.

Hernández Ruedas sostuvo que, de acuerdo con comentarios recabados entre familias beneficiarias, el conjunto de apoyos representa un ahorro aproximado de mil 500 pesos por estudiante, particularmente en hogares donde cursan varios hijos en edad escolar.

La funcionaria adelantó que durante los próximos días se darán a conocer mayores detalles sobre el presupuesto y la operación de los programas dirigidos a estudiantes de educación básica.