Presidenta Claudia Sheinbaum Anuncia Decreto Para Fomentar el Ecoturismo en Mahahual

En Coordinación con las Comunidades

En el decreto trabajarán de manera coordinada la Semarnat, Sectur, Fonatur y el Gobierno de Quintana Roo.

Coatzacoalcos, Veracruz.- En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que se trabajará en conjunto con las comunidades para la creación de un Decreto especial de fomento al ecoturismo en la zona de Mahahual, en el que participarán las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de Turismo (Sectur), el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y el Gobierno de Quintana Roo.

“Esta zona de Mahahual, en donde se iba a desarrollar un proyecto turístico de gran magnitud, el objetivo es darle una categoría de protección para que solo pueda desarrollarse el ecoturismo. Esto solo se puede hacer en coordinación con la comunidad. Entonces, el día de hoy anunciamos que trabajaremos con la comunidad del sur de Quintana Roo para un Decreto especial en esta zona, para que no se desarrolle el gran turismo, sino el ecoturismo junto con las comunidades”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”, que se realizó en Astilleros de Marina Coatzacoalcos.

A través de un enlace al Área Natural Protegida Yum Balam, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, puntualizó que este decreto dará respuesta a la visión de las comunidades al desarrollar un turismo ecológico que combine el desarrollo económico y el empleo con la protección ambiental, convirtiendo a Mahahual en un referente de la Costa Maya.

Explicó que la comunidad ha manifestado su voluntad de recibir inversiones, pero que generen beneficios económicos y sociales locales, para sus hoteles, restaurantes y pequeños negocios.

Además, Bárcena Ibarra también anunció las iniciativas México Circular y Holbox Circular, orientadas a un nuevo modelo de economía circular que sustituya progresivamente a los plásticos de un solo uso, revalorando los residuos como insumos y promoviendo el reciclaje, particularmente en playas y áreas turísticas. El titular de Fonatur, Sebastián Ramírez Mendoza, señaló que se trabajará en un instrumento para garantizar que en Mahahual se limite el gran turismo y solo se desarrolle el ecoturismo.

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, aseguró que la Presidenta de México cuenta con el apoyo de su administración para construir un modelo de desarrollo que genera bienestar con justicia social y ambiental que cuide de la naturaleza y asegure un mejor porvenir para las próximas generaciones.