UAZ Sigue Evaluando Ampliación Hacia Otros Municipios: Rector

Avanza Ruta Para Mejor Situación Financiera, Asegura

Por Nallely de León Montellano

La Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) se encuentra en la etapa final de los estudios de factibilidad para determinar la viabilidad de ampliar su presencia académica en distintos municipios del estado, informó el rector Ángel Román Gutiérrez.

El académico explicó que actualmente se analizan las condiciones de diversos espacios universitarios antes de presentar una propuesta institucional sobre posibles extensiones o fortalecimiento de campus fuera de la capital.

“Ya están concluyéndose los estudios de factibilidad y en su momento daremos a conocer cómo va a proceder la universidad”, señaló. Aunque evitó precisar qué municipios forman parte de la evaluación, indicó que el análisis se realiza en distintos planteles universitarios para determinar dónde existen condiciones para ampliar o mantener la oferta educativa.

En otro tema, Román Gutiérrez destacó que la Universidad Autónoma de Zacatecas se ubicó en la posición 47 de una evaluación nacional de instituciones de educación superior, resultado que atribuyó al desempeño académico, la producción científica y el crecimiento sostenido de la matrícula estudiantil. Consideró que este tipo de indicadores reflejan la confianza que mantiene la sociedad en la institución y el trabajo desarrollado durante varios años por la comunidad universitaria.

Respecto a la situación financiera de la máxima casa de estudios, el rector confirmó que continúan las negociaciones con autoridades estatales y federales para definir una ruta que permita atender la deuda de aproximadamente 150 millones de pesos que la universidad mantiene con el Gobierno del Estado.

Recordó que dicho recurso fue utilizado para cubrir compromisos laborales de cierre de año durante 2025 y señaló que actualmente existe una mesa de trabajo con autoridades estatales para definir las condiciones de pago. Asimismo, informó que la semana pasada sostuvo reuniones con autoridades de la Secretaría de Educación Pública y con representantes del Gobierno de Zacatecas para buscar alternativas que permitan mejorar la viabilidad financiera de la institución.

“El problema financiero no se resolverá de un día para otro, pero estamos construyendo una ruta conjunta entre la federación, el estado y la universidad para tener un cierre de año más favorable que el anterior”, afirmó.

Román Gutiérrez añadió que las actividades académicas continuarán hasta la primera semana de julio. Actualmente se desarrollan exámenes de admisión, proceso en el que participan más de 15 mil aspirantes que buscan ingresar a alguno de los programas educativos de la universidad.

Finalmente, informó que el conflicto interno registrado en la Unidad Académica de Filosofía quedó resuelto luego de que docentes y autoridades alcanzaran acuerdos que permitieron superar las diferencias planteadas en semanas recientes.