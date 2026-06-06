Ya hay 350 Solicitudes Para el Retiro Voluntario, Pero Gobierno Estatal no Sabe Cuántas Serán Aprobadas

Dependerá de los Recursos Disponibles: Salinas Flores

Por Nallely de León Montellano

El Gobierno del Estado ha recibido alrededor de 350 solicitudes de trabajadores interesados en acceder al programa de retiro voluntario; sin embargo, la estrategia aún se encuentra en análisis y no existe una fecha definida para su puesta en marcha, informó la secretaria de Administración, María del Carmen Salinas Flores. La funcionaria explicó que el registro permanece abierto y que las personas interesadas deben presentar su solicitud formal ante la dependencia.

Una vez concluido el proceso, se determinará el monto de recursos disponibles para financiar el programa. Precisó que el número de solicitudes no garantiza que todas sean aprobadas, ya que la cantidad de beneficiarios dependerá de la bolsa económica que finalmente autorice la Secretaría de Finanzas.

“Se va a tener una bolsa específica y, con base en ella, se definirá cuántas de estas solicitudes pueden entrar al programa”, señaló. Salinas Flores indicó que hasta el momento no existe una fecha estimada para anunciar el arranque del retiro voluntario, debido a que continúan las gestiones para reunir los recursos necesarios.

Recordó que la última edición del programa se realizó hace dos años, cuando fueron beneficiados aproximadamente 250 trabajadores. En otro tema, la titular de la Secretaría de Administración aseguró que las protestas y bloqueos registrados recientemente en dependencias gubernamentales no han afectado la prestación de servicios ni la realización de trámites administrativos.

“Estamos preparados para poder dar seguimiento a todos los trámites que nos solicitan”, afirmó.

Cuestionada sobre una eventual participación en el proceso electoral de 2027, luego de la discusión legislativa sobre la obligación de que secretarios y subsecretarios soliciten licencia con anticipación para contender por un cargo de elección popular, la funcionaria evitó pronunciarse sobre aspiraciones políticas.

“No es momento todavía de tomar decisiones. Estamos enfocados en el trabajo diario y en sacar adelante los compromisos de la Secretaría”, respondió.

Respecto a la falta de acuerdos en la Legislatura local para avanzar en reformas electorales, Salinas Flores sostuvo que se trata de un asunto que corresponde exclusivamente al Poder Legislativo, por lo que dijo mantener una postura de respeto hacia las decisiones de las y los diputados.