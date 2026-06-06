Con Becas Universitarias, Gobierno del Estado y Nissan Impulsan la Formación de Jóvenes Altamente Capacitados

Inicia Segunda Generación del Programa de Becas de la Universidad Nissan

El objetivo es fortalecer el acceso de las y los jóvenes a la educación superior y a nuevas oportunidades de desarrollo.

Las grandes industrias requieren infraestructura, pero también requieren personas preparadas, y hoy Nissan y el Gobierno del Estado les dice a ustedes, jóvenes, que confiamos en que sean los mejores: TJ.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, encabezó el inicio de la segunda generación del Programa de Becas de la Universidad Nissan, una iniciativa que impulsan de forma conjunta el Gobierno del Estado y Nissan Mexicana para brindar nuevas oportunidades de formación profesional a jóvenes talentosos e impulsar el desarrollo de capital humano de calidad.

“En Nissan, cada línea de producción no solamente construye carros, sino también construye la paz, la seguridad, construye la estabilidad de las familias aquí en Aguascalientes y en México. Las grandes industrias requieren infraestructura, pero también requieren personas preparadas, y hoy Nissan y el Gobierno del Estado les dice a ustedes, jóvenes, que confiamos en que sean los mejores, no solamente de México, sino del mundo, por eso confiamos y por eso le estamos apostando a la educación”, destacó la gobernadora.

Rodrigo Centeno Caballero, director general de Nissan Mexicana, reconoció el apoyo de la gobernadora Tere Jiménez para consolidar este programa de becas. Precisó que este evento se da en el marco de la conmemoración del décimo aniversario de la Universidad Nissan, institución que se ha consolidado como una plataforma estratégica para la formación y profesionalización del talento que demanda la industria y el sector productivo.

Germán Alvarado, subdirector de la Oficina de Nissan Production Way, destacó que este programa representa un ejemplo exitoso de cómo la suma de esfuerzos entre el sector público y la iniciativa privada genera beneficios reales para la sociedad, al ampliar las oportunidades educativas y fortalecer la preparación de las nuevas generaciones.

Como parte del evento, se anunció la incorporación de la Especialidad en Finanzas a la oferta educativa de la Universidad Nissan y se entregó, por parte del Instituto de Educación de Aguascalientes, el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) que respalda el nuevo posgrado.

Al respecto, Claudia Gutiérrez Carrillo, senior manager del Global Training Center Americas y rectora de la Universidad Nissan, precisó que con la incorporación del nuevo posgrado se amplía la oferta académica de la institución, integrada actualmente por tres programas de Técnico Superior Universitario, una licenciatura, una ingeniería y una especialidad, consolidándose como un referente en educación vinculada a las necesidades del sector productivo. Dijo que a la fecha, de esta universidad han egresado más de 500 estudiantes y actualmente se encuentran 340 en activo.

A nombre de las y los beneficiarios del programa de becas, Jennifer Ruiz y Saúl Hernández agradecieron a Nissan y a la gobernadora su respaldo y decisión de apoyar esta iniciativa que les permite continuar con sus estudios y cursar una carrera universitaria.

“Esta beca es el motor que nos permite avanzar con seguridad hacia un futuro mejor. Gracias a Nissan y gracias a la gobernadora por creer y sumarse a este programa para que más chicas y chicos puedan estudiar y alcanzar sus sueños”, sostuvo.

En el evento que se realizó en las instalaciones de la Universidad Nissan, también estuvieron presentes Esaú Garza de Vega, secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología; Mario Ortiz, director de Recursos Humanos de Nissan; Francisco Rangel Cáceres, director de Educación Superior del Instituto de Educación de Aguascalientes.