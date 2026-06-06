Conoce a Irma Moreno, la Primera Mujer Policía de Aguascalientes

Ma. Irma Moreno Aranda es la primera mujer policía de Aguascalientes, una mujer valiente y decidida que abrió camino para muchas otras. Con esfuerzo, disciplina y una enorme perseverancia, recorrió un largo camino lleno de retos hasta alcanzar una meta que marcó un precedente en la historia de la seguridad en el estado.

“Mi anhelo de ser policía nació cuando era niña, tenía 12 o 13 años. Batallé mucho, porque en ese tiempo había mucho machismo, y mi deseo de ser policía me llevó a esforzarme mucho y a estudiar más”, compartió.

Su historia representa lucha y determinación. Ingresó el 1 de junio de 1988 a la Policía Municipal, donde fue agente de tránsito; posteriormente, fue escalando hasta llegar a ser encargada de las mujeres de a pie en la Zona Centro, que en ese entonces eran alrededor de 60.

Más adelante, le otorgaron su primer grado como subcomandante y, después, estuvo al frente de una delegación, hasta llegar al grado de Policía Primero. Tras 31 años de servicio, decidió retirarse con honor y lealtad a Aguascalientes.

Irma Moreno destacó que su mayor legado son sus hijos, tres de los cuales ahora también son policías y comparten esta vocación de servir a los demás. “Es una satisfacción muy grande saber que yo les dejé ese legado”, asegura orgullosa.

Finalmente, celebró que en la actualidad más mujeres incursionen en el ámbito de la seguridad. “Me da gusto que ya las mujeres participen y se les abran estos espacios. El consejo es que, si tienen esa vocación, entren; es muy bonita. Es una satisfacción apoyar al ciudadano, que esté bien, que se sienta bien y dar todo por la ciudadanía”, concluyó.