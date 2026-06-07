Ante Confusiones, Bazar Cultural Soñadoras se Deslinda del Bazar Nómada Zacatecas

El Colectivo Solicita Respeto a su Trayectoria

Por Nallely de León Montellano

El colectivo de mujeres emprendedoras Bazar Cultural Soñadoras emitió un posicionamiento público para deslindarse de las actividades de Bazar Nómada Zacatecas, proyecto que también desarrolla actividades comerciales en el parque Sierra de Álica.

A través de un comunicado difundido por su fundadora y representante, Edith Ramírez Jáquez, el colectivo señaló que la decisión responde a la necesidad de diferenciar ambos proyectos ante la confusión que, aseguran, se ha generado entre visitantes, emprendedores y ciudadanía en general.

Ramírez Jáquez explicó que Bazar Cultural Soñadoras opera desde hace cuatro años bajo un esquema de gestión cultural y organización comunitaria, por lo que aclaró que no existe relación administrativa, logística ni de coordinación con Bazar Nómada Zacatecas.

Según expuso, la cercanía entre ambos espacios y la coincidencia de actividades en el mismo parque han propiciado que algunas personas identifiquen erróneamente a los dos proyectos como una sola organización.

La representante del colectivo también afirmó que ninguna persona vinculada con otros grupos o proyectos está autorizada para ofrecer espacios, solicitar cuotas o realizar gestiones utilizando el nombre de Bazar Cultural Soñadoras. Asimismo, sostuvo que la agrupación mantiene un modelo de autogestión basado en reglamentos internos y procesos de capacitación dirigidos a las emprendedoras que forman parte del proyecto.

En el posicionamiento, el colectivo solicitó respeto a su trayectoria y pidió que se mantenga una delimitación clara de los espacios utilizados por cada organización dentro del parque Sierra de Álica, con el propósito de evitar confusiones o posibles diferencias entre participantes de ambos grupos.

Actualmente, Bazar Cultural Soñadoras reúne a más de 60 mujeres emprendedoras que comercializan productos artesanales, culturales y de elaboración propia, constituyéndose como una fuente de ingreso para decenas de familias zacatecanas.

Con este pronunciamiento, la coordinadora y el resto de las integrantes del colectivo precisaron que sus actividades y decisiones organizativas son independientes de cualquier otro bazar o agrupación que opere en la zona.