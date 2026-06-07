El Semidesierto Norte es Clave Para el Desarrollo de Zacatecas: Ulises Mejía Haro

Concepción del Oro, Zac.- Como parte de su recorrido permanente por el territorio zacatecano, el diputado federal Ulises Mejía Haro visitó diversos municipios y comunidades del semidesierto norte del estado, donde sostuvo encuentros con productores, comerciantes, jóvenes, mujeres y familias de la región para escuchar sus planteamientos, informar sobre el trabajo legislativo realizado en la Cámara de Diputados y construir propuestas que respondan a las necesidades de la población.

Durante estas reuniones, Ulises Mejía Haro destacó que el norte de Zacatecas cuenta con un enorme potencial de desarrollo gracias a sus recursos naturales, su ubicación geográfica estratégica y la vocación productiva de sus municipios, por lo que es necesario impulsar una visión integral que permita generar más oportunidades para las familias de la región. Señaló que uno de los sectores con mayor potencial es el de las energías renovables, particularmente la generación de energía solar y eólica, aprovechando las condiciones naturales que caracterizan al semidesierto zacatecano.

Explicó que estas inversiones pueden convertirse en una fuente importante de empleo, desarrollo tecnológico y crecimiento económico para los municipios del norte del estado. Asimismo, destacó la importancia de aprovechar la ubicación estratégica de esta región para atraer nuevas inversiones y empresas que generen empleos bien remunerados, aprovechando las oportunidades que ofrece la relocalización de empresas y las nuevas cadenas de suministro que buscan establecerse en distintas zonas del país.

En materia agropecuaria, reiteró que el campo debe seguir siendo una prioridad, por lo que planteó la necesidad de fortalecer la tecnificación del riego, la captación de agua, el acceso a programas productivos pecuarios como producción de cabrito y la generación de valor agregado a los productos del campo, con el objetivo de mejorar los ingresos de las familias productoras.

“Desde Concepción del Oro y todo el semidesierto norte seguimos avanzando con nuestro trabajo legislativo de la mano de la ciudadanía, escuchando, informando y construyendo iniciativas que respondan a las necesidades de nuestra gente. Zacatecas tiene condiciones para crecer y desarrollarse; lo que necesitamos es trabajar unidos para aprovechar todo el potencial de nuestras regiones”, expresó. Finalmente, Ulises Mejía Haro reiteró que continuará recorriendo los municipios del estado para mantener un contacto directo con la población, escuchar sus inquietudes y fortalecer una agenda legislativa cercana a la gente.