“México y Estados Unidos Trabajan Coordinadamente, sin Subordinación”

Son Naciones Soberanas: Carlos Puente

Carlos Puente, Coordinador de las y los diputados verdes en la Cámara de Diputados, calificó de positivas las declaraciones del Secretario de Seguridad Interior del Gobierno de Estados Unidos sobre el respeto a la soberanía de México y la cooperación en materia de seguridad.

“México y Estado Unidos somos naciones soberanas que requieren colaborar y coordinarse para enfrentar la inseguridad en la región”, añadió. Carlos Puente explicó, además, que es muy relevante este reconocimiento porque se da en el contexto del inicio formal de las conversaciones rumbo a la revisión del TMEC.

“México y Estados Unidos tienen una fuerte integración cultural, comercial, deportiva y de seguridad; por ello, es importante seguir trabajando de forma coordinada, sin subordinación, para tener una región competitiva y segura”, concluyó.