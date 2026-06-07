Persisten Incumplimientos Hacia los Frijoleros

Siguen Problemas en la Recepción del Grano: Hernández

Por Nallely de León Montellano

Productores de frijol exigieron el cumplimiento de los acuerdos alcanzados con autoridades estatales y federales tras las movilizaciones campesinas de semanas recientes, al señalar que persisten inconformidades en la operación de los centros de acopio y que continúa pendiente la sustitución del responsable de dichas instalaciones.

Rubén Hernández, representante de productores, recordó que dentro de las negociaciones sostenidas con las autoridades se estableció que el responsable de los Centros de Alimentación para el Bienestar permanecería en funciones únicamente durante el mes de mayo, por lo que consideró que dicho compromiso debe concretarse.

El dirigente señaló que, más allá del relevo acordado, continúan existiendo problemas en el proceso de recepción del grano, situación que mantiene inconformes a numerosos campesinos que buscan incorporarse al programa de comercialización.

Entre los principales señalamientos se encuentra el rechazo de algunas cosechas bajo el argumento de niveles de humedad en el producto, pese a que, aseguró, en varios casos el frijol fue trillado desde hace aproximadamente cinco meses y permanece a la espera de ser recibido en los centros de acopio.

Asimismo, acusó que algunos productores han enfrentado mayores dificultades para entregar su cosecha, por lo que pidió que los criterios de recepción se apliquen de manera transparente y sin distinciones.

Los productores reiteraron además su exigencia de que se respete el precio de garantía de 27 pesos por kilogramo de frijol, una de las principales demandas planteadas durante las movilizaciones realizadas en el estado.

Hernández sostuvo que las y los campesinos continuarán dando seguimiento a los acuerdos establecidos con las autoridades y mantendrán sus exigencias hasta que se atiendan los pendientes relacionados con el programa de acopio.

“Seguiremos exigiendo que se cumplan los acuerdos alcanzados y que no se afecte a los productores que aún están esperando entregar su cosecha”, expresó.

Los inconformes señalaron que permanecerán atentos al desarrollo del programa y a las decisiones que se tomen respecto a la operación de los centros de acopio durante las próximas semanas.