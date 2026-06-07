Por Falta de Consenso Entre los Diputados en Morena, Suspensión de Sesiones y Cambios en Dictámenes: ISR

“Si Tuvieran la Mayoría Consolidada Aquí Estarían Mayoriteándonos”

Por Miguel Alvarado Valle

La diputada del Partido Revolucionario Institucional, Isadora Santibáñez Ríos, afirmó que la falta de consensos al interior de Morena y sus aliados ha provocado la suspensión reiterada de sesiones en la LXV Legislatura, además de generar presuntas irregularidades en el proceso legislativo. La legisladora sostuvo que, pese a contar con mayoría en el Congreso del Estado, el grupo parlamentario oficialista no ha logrado construir acuerdos internos suficientes para avanzar en diversos asuntos, entre ellos la reforma constitucional en materia electoral.

“Si tuvieran la mayoría consolidada aquí estarían mayoriteándonos”, expresó Santibáñez Ríos al referirse a la salida de diputados de Morena y sus aliados durante las sesiones, situación que ha derivado en la pérdida de quórum y la interrupción de los trabajos legislativos.

Además, la diputada denunció que se han realizado modificaciones a dictámenes sin que éstas sean consultadas previamente con las y los integrantes de las comisiones legislativas correspondientes, lo que consideró una práctica que daña el procedimiento parlamentario. La diputada calificó esta situación como “una falta grave”, al señalar que los dictámenes deben ser conocidos, discutidos y avalados por quienes integran las comisiones responsables antes de ser sometidos a consideración del pleno. A decir de Santibáñez Ríos, estas prácticas generan incertidumbre sobre la legalidad y transparencia de los procesos legislativos, particularmente en asuntos de relevancia como la reforma electoral que actualmente se encuentra pendiente de votación.

Santibáñez Ríos sostuvo que el problema principal no radica únicamente en el contenido de las iniciativas, sino en la manera en que se están conduciendo los procedimientos internos del Congreso, lo que consideró amerita sanciones.

En ese sentido, reiteró que la falta de acuerdos al interior de Morena ha provocado que se privilegie la suspensión de sesiones, así como prácticas indebidas, antes que la discusión pública de las diferencias existentes entre los propios integrantes de la mayoría legislativa. Finalmente, Isadora Santibáñez llamó a respetar los procedimientos establecidos en la Ley Orgánica y el Reglamento General del Poder Legislativo, al considerar que el adecuado funcionamiento del Congreso depende de la observancia de las normas que garantizan la participación de las y los legisladores en la elaboración y aprobación de los dictámenes.