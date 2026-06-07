Presidenta Claudia Sheinbaum Inaugura Obras Para Prevenir Inundaciones en Cinco Comunidades de Veracruz

“Se Gobierna Escuchando al Pueblo”

El muro de contención alrededor del Río Bobos tiene una longitud de 10 km y una inversión de 700 mdp.

⁠La Jefa del Ejecutivo Federal informó que la Conagua realiza 2 mil 200 obras en todos los municipios del país, que van desde la tecnificación del riego hasta la construcción de presas.

Felipe Carrillo Puerto, Veracruz.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inauguró un muro de contención de 10 kilómetros de largo alrededor del Río Bobos con el objetivo de prevenir inundaciones en las comunidades de La Constancia, La Reforma, Troncones, La Defensa y Felipe Carrillo Puerto de los municipios de Martínez de la Torre y Misantla, Veracruz, una obra que refleja que la Cuarta Transformación gobierna escuchando al pueblo.

“¿Qué hicieron los gobiernos antes de que llegara López Obrador? Pues, nada. Llegó el presidente López Obrador y dijo: ‘Hay que ayudar a la gente, hay que iniciar esta obra, un bordo que evite inundaciones’. Fue avanzando la obra, cuando llegamos nosotros dijimos: ‘Hay que terminarla’. Y hoy estamos aquí entregando esta obra para todas y para todos ustedes. Es decir, ¿qué significa escuchar? Se gobierna escuchando al pueblo”, informó.

La Jefa del Ejecutivo Federal detalló que el Gobierno de México, a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) realiza este año 2 mil 200 obras en todos los municipios del país, que van desde la tecnificación del riego hasta obras de mayor magnitud como las presas de Durango y Baja California Sur. La mandataria reconoció lo realizado en el inicio de la Cuarta Transformación con el expresidente Andrés Manuel López Obrador y refrendó su compromiso con la continuidad del proyecto de nación y con la defensa de la soberanía nacional.

“Nosotros somos el Segundo Piso de la Cuarta Transformación que tiene sus cimientos en el gobierno de López Obrador. Y estamos tranquilos porque estamos haciendo lo correcto, porque en México manda el pueblo. Imagínense que dejemos que gobiernen desde afuera a México, no. Bastante costó la Independencia de México a nuestros héroes, a nuestros próceres, hombres y mujeres”, agregó.

El director general de la Conagua, Efraín Morales López, detalló que el bordo de 10 km de longitud tuvo una inversión de 700 millones de pesos (mdp) y se trata de una obra sin precedentes en la región.

Destacó la construcción de otros proyectos en Veracruz como un nuevo acueducto en Coatzacoalcos para duplicar el suministro de agua en la ciudad y 25 comunidades más, la ampliación del desazolve de ríos, la construcción de cinco plantas de tratamiento de agua, la más grande en Poza Rica. Así como las obras de reconstrucción en comunidades afectadas por las lluvias del año pasado. Agregó que el año pasado se invirtieron mil 600 mdp para la realización de mil 117 obras en 140 municipios y la meta es llegar a 3 mil mdp este año entre los tres niveles de gobierno.

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, agradeció a la mandataria por esta megaobra que beneficiará a gente trabajadora y productiva de la región, al mismo tiempo que consideró un honor trabajar de la mano de la primera mujer Presidenta de México.

La vecina de la localidad de La Reforma, Araceli de la Cruz Nava, expresó su agradecimiento a la Presidenta y afirmó que este tipo de acciones representan tranquilidad para los cientos de familias que viven en los alrededores del río, ya que la inversión en prevención es una de las decisiones más responsables que puede tomar un gobierno.