Ulises Mejía Plantea Cablebús Para Zacatecas

Trasladaría 40 mil Pasajeros al día

Por Gabriel Rodríguez

El legislador federal por Morena, Ulises Mejía Haro, pidió “pensar más allá la realidad de Zacatecas y no pensar en la entidad, desde el punto de vista oficial, como generador de empleos”.

Asimismo, indicó que tiene en mente el posible desarrollo del Cablebús que, mediante el costo de 10 pesos por persona, trasladaría durante recorrido de 15 kilómetros desde Guadalupe a la salida a Aguascalientes, hasta el Siglo XXI, a 40 mil personas por día. Mejía Haro refirió que al crecimiento nacional (de 0.6 por ciento, según Inegi al último trimestre) que tiene el país, Zacatecas debería sumarse mediante acciones productivas que emanen de su vocación como estado, para sacar provecho de la situación geográfica, “de la altitud”, y de ser una entidad “eminentemente agropecuaria”.

Más adelante, señaló que otro de los factores que podría sumar a Zacatecas al tren del desarrollo nacional, “sería el hecho de tomar en cuenta las energías renovables, como en el caso de la fotovoltaica y eólica, más allá de la posesión de recintos culturales e históricos como los que aquí poseemos, además de las más de 50 industrias mineras que hay en la entidad”.

Sin embargo, dijo que para poder ser exitosos, todos esos elementos deberían ser presentados de forma conjunta ante la presidenta Claudia Sheinbaum, con el fin de que pudieran concretarse de manera exitosa y expandirse, lo que “no se ha hecho hasta el momento”.

Lo anterior, expresó, sería con el fin de que ella nos pueda insertar dentro de esos planes de desarrollo “que podrían favorecer los indicadores económicos en nuestro país”.

Asimismo, dijo que de manera lamentable, en Zacatecas exista todavía un embrollo para la creación de nuevos negocios por lo que las nuevas instrumentaciones establecidas desde la presidencia, tienden a contar con una sola ventanilla única de atención y a abreviar el pago de impuestos, “cuando aquí en el estado tenemos multiplicidad de requerimientos que no hemos podido aminorar, cuando de lo que se trata es de atraer mayores inversiones nacionales y extranjeras”.

Luego de sus observaciones, puso como ejemplo, factores como el de la electromovilidad en Ecatepec, Estado de México o en Iztapalapa y muchas otras zonas de la Ciudad de México o como el Cablebús de Morelia que han logrado polos de desarrollo de enorme importancia para esos lugares.

Ante ello, pidió colocar en la mesa de discusión de Sheinbaum Pardo, “proyectos integrales con Federación, estado y municipios, para desarrollar, en beneficio de la sociedad un buen transporte eléctrico para Zacatecas”.

Indicó que hace meses analiza la posibilidad de desarrollar proyectos de electromovilidad para Zacatecas, “que en todo caso tendrían que ser abrazados y desarrollados por el gobierno estatal”.

Al respecto, dijo, sin mencionar nombres, que “habría avances para el desarrollo de ese proyecto con una empresa que desarrolló ese medio en la Ciudad de México y el Estado de México, quienes me habrían planteado que ante la topografía de Zacatecas, se puede impulsar ese medio, sin desplazar a los concesionarios locales”.

Tal proyecto, en coordinación con la Federación, estados, los dos municipios de Guadalupe y Zacatecas, conectaría 15 kilómetros que interlazarían al Siglo XXI con los límites de Guadalupe hasta la salida a Aguascalientes para movilizar más de 40 mil personas por día mediante un costo de 10 pesos por persona en el denominado Cablebús.