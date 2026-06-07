Uso Ilegal de IA y Delitos Digitales, Nuevos Desafíos Para Instituciones y Marcos Legales: Renata Ávila

Se Deben Proteger Derechos sin Frenar Innovación, Plantea

Por Nallely de León Montellano

El uso de inteligencia artificial para alterar imágenes, videos y audios, así como el incremento de delitos digitales como la extorsión, el robo de identidad y la violencia en línea, representan algunos de los nuevos desafíos que enfrentan las instituciones y los marcos legales en México, señaló la diputada local Renata Libertad Ávila Valadez.

Durante su participación en el 4th Latin American Symposium on Education, Technology and Science, la legisladora habló sobre los retos que plantea el avance de la inteligencia artificial y la necesidad de actualizar las leyes para responder a fenómenos que ya impactan la vida cotidiana de las personas.

Ávila Valadez destacó que el debate actual no gira en torno a si la inteligencia artificial debe regularse, sino sobre la forma de hacerlo sin limitar la innovación tecnológica y garantizando al mismo tiempo la protección de derechos como la privacidad, la dignidad, la igualdad y la libertad de expresión.

La diputada explicó que uno de los fenómenos que más preocupación genera son los llamados deep fakes, contenidos manipulados mediante inteligencia artificial capaces de mostrar como reales hechos que nunca ocurrieron. Advirtió que este tipo de herramientas pueden utilizarse para vulnerar la intimidad de las personas, cometer extorsiones, difundir información falsa o afectar la reputación y estabilidad emocional de las víctimas.

En ese contexto, recordó que durante 2025 la LXV Legislatura aprobó reformas al Código Penal de Zacatecas para incorporar el uso de inteligencia artificial en determinadas conductas delictivas, particularmente aquellas relacionadas con la manipulación digital de imágenes, audios y videos, así como diversas modalidades de violencia digital.

Señaló que dichas modificaciones representan uno de los primeros esfuerzos para adaptar la legislación local a los riesgos derivados del desarrollo tecnológico y del uso indebido de herramientas digitales. Asimismo, informó que continúan en análisis diversas iniciativas relacionadas con inteligencia artificial, ciberseguridad y derechos digitales, entre ellas la propuesta para crear una Fiscalía Especializada en Delitos Digitales y Cibernéticos.

De acuerdo con la legisladora, esta instancia tendría como objetivo fortalecer la capacidad de investigación y persecución de conductas como el fraude informático, la suplantación de identidad, el robo de datos personales, la extorsión digital, los delitos sexuales cometidos en línea y otros ilícitos facilitados por nuevas tecnologías.

Durante su exposición también se refirió a experiencias internacionales en materia de regulación, particularmente a los avances impulsados por la Unión Europea, considerada una de las regiones con mayores desarrollos normativos en torno al uso de inteligencia artificial.

Finalmente, sostuvo que la discusión sobre el futuro de estas tecnologías requiere la participación conjunta de especialistas, instituciones educativas, autoridades y sociedad civil, debido a que sus efectos ya alcanzan ámbitos como la educación, la salud, la economía, la investigación científica y la comunicación digital.