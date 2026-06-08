Alrededor de dos mil Jóvenes Fueron Aceptados en Ciencias de Salud de la UAZ: Córdova González

Para el Semestre Agosto-Diciembre 2026

Por Gabriel Rodríguez

Mónica Nazareth Córdova González, coordinadora general del programa de Ciencias de la Salud en la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), informó que con motivo del examen Ceneval (Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior) en esa institución estatal educativa fueron aceptados alrededor de dos mil alumnos en sus diversas áreas.

Por tal motivo, en días pasados se reunieron de manera conjunta los cuatro directores y 10 responsables del área Ciencias de la Salud con el fin de recibir a los alumnos aceptados en todas esas disciplinas para el semestre agosto-diciembre 2026.

La coordinadora explicó que dentro del área de Ciencias de la Salud hay un total de 10 programas educativos, que son: medicina, enfermería, odontología, ciencias forenses, fisioterapia, nutrición, ingeniería bioquímica, biotecnología, salud pública y QFB (químico-fármaco-biólogo).

Cabe destacar que cada una de esas licenciaturas se estudia por separado, aclaró la funcionaria universitaria, quien añadió que todas esas carreras detentan la infraestructura adecuada, mientras que la mayor parte de los docentes pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y tienen perfiles Prodep (Reconocimiento a Profesores de Tiempo Completo).

“Muchos de esos maestros trabajan dentro de la UAZ en las áreas de investigación, docencia e investigación”, precisó.

La encargada del proyecto refirió que, en este momento, se trabaja de modo cercano a Rectoría, con el fin de contar con mayores recursos de la Federación, con el fin de que esas licenciaturas cuenten con una buena dotación de herramientas dirigida a la enseñanza. Indicó no tener la menor idea de a cuánto ascienda el presupuesto que manejan todas esas licenciaturas juntas.

Córdova González explicó que, para dar inicio al semestre, todos los recién aceptados recibirán diversos cursos de inducción y de nivelación, apegado a los lineamientos federales de educación superior.

Asimismo, será mañana, lunes 3 de junio, que se llevará a cabo una recepción de bienvenida a todos los estudiantes en el gimnasio Siglo XXI además de que se desarrollarán diversas actividades por la temporada de verano, del 20 de junio al 10 de agosto.

Todas las carreras tienen una duración promedio de ocho semestres y algunas de ellas tienen servicio social por un año. Pero en el caso de medicina general, ésta dura un promedio de cinco años aparte del internado.

“Queremos dar la certeza a todos los alumnos del área de que la UAZ no los desprotege pues aparte de esas 10 carreras, existe otra gama de ofertas de estudios que son las ciencias sociales e ingenierías donde pueden buscar otras opciones mediante el semestre integrador para que puedan después incorporarse a las distintas licenciaturas de su agrado, excepto medicina”.