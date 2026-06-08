Ante Nuevos Dirigentes Municipales del PRI, Carlos Peña Llama a la Reconciliación Total

Entregan constancias a dirigentes de Comités Directivos Municipales del PRI

Al encabezar la Entrega de Constancias de Validez a las dirigencias de los Comités Directivos Municipales del PRI para el período estatutario 2026-2029, el presidente del Comité Directivo Estatal, Carlos Peña Badillo, hizo un llamado a la reconciliación, la unidad y el trabajo en equipo, con el objetivo de fortalecer al partido y construir una ruta que permita recuperar la confianza ciudadana y ganarle a Morena en el 2027.

Ante las nuevas dirigencias municipales priístas, Peña Badillo los convocó a trabajar con compromiso, cercanía y organización para reconstruir un PRI fuerte, sólido y cohesionado.

Asimismo, refrendó su respaldo y acompañamiento para que, en unidad, se fortalezca la estructura partidista y se consolide un proyecto capaz de responder a las demandas de las y los zacatecanos que tanto padecen las malas decisiones de los gobiernos de Morena.

Finalmente, Carlos Peña Badillo enfatizó que la convicción del priísmo debe ser construir para ganar y construir para servir a la gente, porque hacer partido se trata de ir contra la adversidad, contra los recursos públicos que usa Morena, contra las mentiras y las trampas, especialmente cuando le dicen al elector que si no vota por ellos les quitarán los programas sociales.

Al dar la bienvenida al evento, la secretaria general del PRI, Norma Castorena Berrelleza, subrayó que la gran tarea y responsabilidad de las nuevas dirigencias municipales será trabajar en unidad para recuperar el mayor número de municipios y ayuntamientos en el proceso electoral del 2027.

Destacó que en este momento histórico, donde la mayoría de los sectores ciudadanos están inconformes porque no se atienden sus causas y demandas, el PRI tiene la gran oportunidad de demostrar de qué está hecho y que sí sabe trabajar y gobernar.

Correspondió al presidente de la Comisión Estatal de Procesos Internos, Luis Alfredo Chávez González dar lectura a la exposición de motivos del evento, donde hizo un llamado a las dirigencias municipales para trabajar con puertas abiertas, con organización, valor y convicción, porque en manos del PRI está sacar a los malos gobiernos de Morena.

Sostuvo que la nueva sangre en las dirigencias municipales le dará al PRI nuevos bríos, nuevos rostros y nuevas estrategias que permitirán obtener el triunfo en el 2027. El PRI regresará como el partido que ha sabido gobernar, sentenció.

Por su parte, el delegado general del CEN, José Marco Antonio Olvera Acevedo, clausuró la reunión y pidió a los nuevos dirigentes que construyan un liderazgo sólido en cada municipio, recorriendo el territorio, acercándose a la gente y recuperar su confianza, pero también impulsando la unidad interna, sin miedo a luchar contra un narco partido o un narcogobierno.

Finalmente, los nuevos presidentes de los Comités Directivos Municipales de Fresnillo, Luis Alberto Muñoz Medina; de Moyahua, Luis Fernando Flores Sandoval, de Zacatecas, Mariana Anaya Mota y Villa González Ortega, Allison Joselyn Vázquez Reyes agradecieron la confianza de la dirigencia estatal y aseguraron que sumarán y transformarán con hechos, para juntos dar resultados en todo el Estado, porque se tiene estructura, experiencia y capacidad para recuperar la gubernatura.

Durante este evento también se contó con la asistencia de la Senadora de la República, Claudia Anaya Mota y de la Diputada Federal, Luvianka Partida Chávez. Así como de los diputados locales Isadora Santivañez Ríos, Dayanne Cruz Hernández y José David González Hernández. Además de presidentes municipales priístas, dirigentes de Sectores y Organizaciones del PRI.

Del Distrito I, tomaron protesta las dirigencias municipales priístas de Chalchihuites, Fresnillo, Jiménez del Teúl, Juan Aldama y Valparaíso. Del Distrito II Apozol, El Plateado de Joaquín Amaro, Huanusco, Jalpa, Jerez, Juchipila, Mezquital del Oro, Monte Escobedo, Moyahua, Nochistlán, Susticacán, Tabasco, Tepetongo, Tlaltenango, Trinidad García de la Cadena y Villanueva.

Del Distrito III Calera, Cañitas de Felipe Pescador, Concepción del Oro, El Salvador, Gral. Francisco R. Murguía, Mazapil, Melchor Ocampo, Morelos, Pánuco, Río Grande, Vetagrande, Villa de Cos y Zacatecas y del Distrito IV Cuauhtémoc, Guadalupe, Luis Moya, Noria de Ángeles, Trancoso, Ojocaliente, Villa González Ortega y Villa Hidalgo.

Finalmente, las nuevas dirigencias de los Comités Directivos Municipales del PRI recibieron una capacitación de las Secretarías de Organización, Acción Electoral, Jurídico y Operación Política.