El Mural del FPLZ no es una Alegoría a mi Persona: José Narro Céspedes

“Alude a la Historia de Masas del Pueblo de Zacatecas”

Por Gabriel Rodríguez Piña

El legislador federal por Morena, José Narro Céspedes, admitió que su efigie aparecerá en el mural Historia del FPLZ (Frente Popular de Lucha por Zacatecas), que el artista jalisciense Alejandro Madrueño Cuadros decora en el patio de ese organismo político. Asimismo, más allá de las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum para “no ver TV Azteca”, el político zacatecano la contradijo al señalar ser “respetuoso de la televisora del Ajusco, incluido Zacatecas”.

A pregunta sobre si no consideraba un exceso de su parte, quedar plasmado en la historia de ese movimiento social, cuando –en teoría–, la dialéctica marxista considera más importantes a los movimientos de masas sociales y no a los personajes o líderes en sí mismos, a lo que indicó que, en todo caso, las masas sociales están presentes en el mural que pinta Madrueño Cuadros.

“No es cierto, ahí en ese mural van a aparecer las masas como parte del movimiento social (en Zacatecas), a la par que esas masas se tipifican con personalidades que han estado alrededor de ellas durante las acciones históricas”, precisó.

Al abundar al respecto, dijo que en China, Mao Tse Tung fue el personaje principal, mientras que en Vietnam lo fue Ho-Chi- Minh a la par que en Rusia fue Lenin; paralelamente a este último, se le dijo que –toda distancia guardada– en la antigua Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas (URSS), al propio Josef Stalin, autor de la matanza de millones de disidentes, “le encantaba aparecer como el gran patriarca salvador del pueblo soviético”.

No obstante, aceptó que uno de los grandes líderes de los movimientos de masas en Zacatecas fue Jesús Pérez Cuevas, “por lo que en mi caso no busco ensalzar las personalidades porque dentro de la obra se encuentra parte de la historia de Zacatecas, que va a plantearse en ese mural”, añadió.

“No se trata de una alegoría a la persona de José Narro sino que la obra concursa con esa parte de la historia que nos tocó atestiguar en el pasado reciente la que, en todo caso, alude a la historia de masas del pueblo de Zacatecas, sin omitir las luchas magisteriales, las luchas por la tierra sin faltar aquellas derivadas de las luchas por el campo y la vivienda que quedarán contenidas en ese mural”, advirtió.

“Este Gobierno no Termina de Irse”

Asimismo, respecto del amparo que operaría de manera provisional en contra de la designación de Verónica Yvette Hernández López, como titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), por incurrir en conflicto de intereses con la familia gobernante, instrumentado por el abogado Jorge Rada, Narro Céspedes destacó que “este gobierno no termina de irse”.

Al respecto añadió que el gobierno de Zacatecas “intenta defenderse aun cuando todas las haya perdido”, por lo que les propuso ser “más cuidadosos, más aseados éticamente porque en Zacatecas hay muchas gentes honestas y profesionalmente valiosas que pueden desempeñar el cargo, por lo que no siempre se pueden imponer amigos o familiares”.

No puede seguir siendo el “nombramiento del Congreso o del gobernador sino un nombramiento para servir a los zacatecanos por lo que deben buscar mejor tener el aval de la gente de modo que el recurso legal de Rada Luévano intenta rechazar ese tipo de acciones”.

Felicitó a Periodistas

Sobre el Dia de la Libertad de Expresión, celebrado este domingo 7 de junio, indicó que se requieren políticas públicas nacionales de apoyo a los periodistas dentro de los estados porque ese tema es fundamental.

Añadió que hay grandes problemas con los periodistas, como en el caso de la reportera recientemente levantada en Veracruz, “pero muchos de ellos están en el caso de no estar considerados como trabajadores, pues muchos de sus empleadores ni siquiera les dan seguridad social ni prestaciones, por lo que urge tener un padrón para que tengan una posición de seguridad mínima y otras prestaciones por las cuales se debe reglamentar la relación del Estado con la prensa ante el urgente derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información”.

Para concluir, dijo que TV Azteca Zacatecas “es uno de los canales más vistos y que más allá de la censura, se trata de abrir los espacios a la libertad, mediante la garantía del derecho a la información y a la libertad de expresión”.

“Enviamos nuestra solidaridad nuestro apoyo, reconocimiento y solidaridad a los periodistas de Zacatecas porque los periodistas de Zacatecas son como nuestros braceros, héroes de la información, por eso todo nuestro reconocimiento a la labor que ustedes hacen, con esfuerzo y dedicación”.