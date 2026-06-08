Hay Mucho más Intentos de Suicidio en Ancianos que en Jóvenes: Obispo Noriega

“Están en Tremenda Soledad y Abandono”

Por Gabriel Rodríguez Piña

El Obispo de la Diócesis de Zacatecas, Sigifredo Noriega Barceló, dijo que “es preocupante la cifra de adultos mayores que sobreviven en el abandono” y que “un porcentaje de ellos (cuyo número no reveló) intentan suicidarse, presas del dolor y la depresión”.

Lo anterior, luego de que en días pasados el purpurado se reuniera con los integrantes de la Mesa Estatal de Construcción Paz entre quienes se encuentra Sara Hernández de Monreal, presidenta honorífica del DIF estatal, que le propuso el desarrollo de un proyecto para apoyar a las personas en esa condición.

Noriega Barceló añadió que dentro de esa mesa se trataron temas de inseguridad en la entidad zacatecana, bajo la organización del decanato de Santo Domingo por lo que en dicha reunión se ofreció un recuento informativo sobre la materia en donde se discutieron temas comunes.

“Ahí expusimos lo que como Iglesia realizamos, en el caso de la atención a las víctimas mediante encuentros, escuchas, apoyos espirituales y emocionales, entre otros”.

Noriega Barceló refirió que un tema que preocupa a estado e Iglesia es, además, el relativo al suicidio de adolescentes “pero resulta curioso que, al revisarlo, encontramos muchos más intentos de ese hecho en adultos mayores, en ancianos”.

Monseñor Noriega Barceló añadió que ese hecho se deriva de la “tremenda soledad en la cual muchos de ellos se encuentran y a causa del abandono, por lo que en ellos se juntan muchos factores que los estarían orillando a suicidarse, luego de entrar en profundas fases depresivas”.

Añadió que esas personas “viven todo eso en medio de una profunda soledad y cuando no hay familiares, pero incluso Estado e Iglesia estamos ausentes de ellos, por lo que en ese sentido debería haber un enorme campo de acompañamiento, tema del que estoy muy afectado”.

El Obispo precisó que se trabaja, además, en la atención de los grupos de adolescentes, para el caso de la pastoral de la Diócesis juvenil, que trata de manera directa la atención de 600 muchachos y muchachas por medio de talleres de la Iglesia, mientras que el estado entra a las escuelas públicas, práctica en la que “apoyamos preparando personal”.

Sin embargo, refirió que en el caso de los adultos mayores, él mismo sostuvo pláticas con Sara Hernández de Monreal, esposa del gobernador, “quien me habría manifestado su sensibilidad para ese tema con el fin de trabajarlo de manera conjunta”.

Es claro que, en años próximos, la tendencia es a que haya más ancianos que niños por lo que “calculamos que no habrá asilos suficientes para atenderlos de modo que propuse a Sara Hernández la posibilidad de acompañar a esas personas por medio de la visita a las casas de muchos de ellos.

“No creo que ese tipo de visitas lo resuelvan todo, pero de cualquier manera, se trata de estar con ellos, aunque, claro, al final se volverán a quedar solos”, aceptó.