Impulsa Narro Céspedes Reconocimiento de las Artes Marciales Mixtas en la Ley General de Cultura Física y Deporte

Ciudad de México.- El diputado José Narro Céspedes, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, encabezó una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados para refrendar su reconocimiento de las artes marciales mixtas dentro de la Ley General de Cultura Física y Deporte, así como para visibilizar la trayectoria de atletas mexicanos que han destacado en esta disciplina a nivel nacional e internacional.

El legislador destacó el crecimiento que han registrado las artes marciales mixtas en los últimos años y la importancia de fortalecer las condiciones para el desarrollo de quienes practican este deporte.

Narro Céspedes señaló que las artes marciales mixtas se han consolidado como una disciplina con una presencia cada vez mayor entre la afición mexicana y mundial, gracias a la dedicación, disciplina y alto nivel competitivo de sus atletas.

Asimismo, reconoció la trayectoria del atleta Alejandro Sánchez, originario de San Luis Río Colorado, Sonora, quien actualmente participa en la temporada 33 de The Ultimate Fighter, uno de los programas de desarrollo de talentos más importantes en el ámbito mundial de las artes marciales mixtas.

El diputado sostuvo que resulta necesario avanzar en el reconocimiento formal de las artes marciales mixtas dentro del marco jurídico nacional, debido al número creciente de atletas mexicanos que han sobresalido en competencias internacionales.

“Consideramos necesario que la Ley General de Cultura Física y Deporte incorpore plenamente a las artes marciales mixtas como una de las disciplinas reconocidas, especialmente considerando que hay muchos mexicanos que han destacado en este deporte”, expresó.

Subrayó que el impulso al deporte representa una de las herramientas más eficaces para promover el bienestar, la salud y el desarrollo integral de las juventudes, además de contribuir a la prevención de las adicciones y la construcción de entornos más seguros.

Por su parte, el atleta Alejandro Sánchez compartió su experiencia como deportista profesional y resaltó la importancia de generar mayores apoyos para las y los atletas mexicanos que buscan abrirse paso en competencias de alto nivel.

Sánchez destacó que las artes marciales mixtas representan una oportunidad de desarrollo para miles de jóvenes mexicanos, al fomentar valores como la disciplina, la perseverancia y el esfuerzo constante. Afirmó que el deporte puede transformar vidas y convertirse en una alternativa para alejarse de las adicciones. En ese sentido, expresó “si este mensaje llega a alguien y lo motiva a practicar algún deporte, me daría mucho gusto, porque es una de las mejores decisiones que pueden tomar y puede cambiarles la vida”.

Finalmente, el diputado José Narro afirmó que México cuenta con deportistas de gran nivel que, pese a las dificultades, han logrado destacar en competencias nacionales e internacionales. Por ello, reiteró la importancia de fortalecer el respaldo institucional al deporte dado a que la actividad física constituye una herramienta eficaz para alejar a las juventudes de las adicciones y contribuir a su desarrollo integral.