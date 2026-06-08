La Infraestructura Carretera es Fundamental Para Mejorar la Competitividad de Zacatecas: Carlos Puente

Desde la cabecera municipal de Florencia, Carlos Puente escuchó con interés los planteamientos de los habitantes de este encantador lugar. Hablaron sobre la importancia de atraer inversiones al estado, fortalecer la ganadería, apoyar a los emprendedores y mejorar la infraestructura carretera.

“Tenemos que terminar la autopista Zacatecas- Aguascalientes, así como invertir y hacer adecuaciones a las carreteras con la intención de que puedan soportar servicios logísticos e impulsar la competitividad”, añadió.

Carlos Puente destacó que en este municipio hay gente trabajadora y emprendedora, como es el caso de la fábrica de frituras, botanas y tostadas Florencia y el negocio de gorras Florencia Cap’s.

“La infraestructura carretera es un gran activo para que emprendimientos y negocios de este tipo crezcan y se expandan”, apuntó. El también vocero del Partido Verde reconoció el trabajo que ha realizado el alcalde verde, Fortino Cortés, particularmente por las mejoras que hizo en la carretera que va hacia el municipio.

“Los gobiernos verdes entregan buenos resultados a la población”, dijo.

Carlos Puente señaló que así como se pone mucho atención al campo zacatecano, también hay que incrementar la productividad de la ganadería. “La ganadería es la actividad económica más fuerte en Florencia, por lo que es importante escuchar los planteamientos de los productores”, concluyó.