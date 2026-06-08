La Soberanía Nacional se Fortalece con la Participación del Pueblo: Ulises Mejía Haro

El Salvador, Zac.- Con la participación de militantes y simpatizantes de Morena de distintos municipios de Zacatecas, así como representantes de la dirigencia nacional y estatal del partido, se llevó a cabo una asamblea informativa en defensa de la soberanía nacional, donde se reflexionó sobre los avances alcanzados por México a partir de la llegada de la Cuarta Transformación.

Durante el encuentro se destacó que durante décadas existió una estrecha relación entre el poder político y el poder económico que permitió la privatización de bienes estratégicos de la nación y el debilitamiento de instituciones fundamentales para el desarrollo del país.

Sin embargo, se resaltó que con el inicio de la transformación impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y fortalecida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, México avanza en la recuperación de su capacidad de decisión sobre sectores estratégicos.

Entre los logros señalados, y que fueron enfatizados por Ulises Mejía Haro, militante de Morena, se mencionó el fortalecimiento de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la recuperación de los ferrocarriles de pasajeros, la consolidación de proyectos estratégicos de infraestructura, el rescate de la soberanía energética y la defensa de los recursos naturales como patrimonio de la nación.

Asimismo, se destacó que se ha puesto un alto al proceso de privatización de bienes públicos en sectores estratégicos como el energético, reafirmando el papel del Estado como garante del interés nacional.

En la asamblea también se reconocieron los avances en materia de bienestar social impulsados por el Gobierno de México, entre ellos la Pensión para Adultos Mayores, las Becas para el Bienestar Benito Juárez, Jóvenes Construyendo el Futuro, la Pensión para Personas con Discapacidad, La Escuela es Nuestra, Salud Casa por Casa y Mujeres Bienestar, acciones que buscan reducir desigualdades y garantizar derechos sociales para millones de familias mexicanas.

Los asistentes coincidieron en la importancia de mantener la unidad del movimiento y fortalecer la participación ciudadana para defender la soberanía nacional frente a cualquier intento de intervención o presión externa, reiterando su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para que continúe fortaleciendo su trabajo al frente del país y consolidando las políticas públicas orientadas al bienestar del pueblo de México.

Ulises Mejía Haro, quien acudió en calidad de militante y mentor seccional de Morena, reiteró la importancia de mantener un movimiento cercano a la gente, informado y organizado para seguir construyendo un país con mayor justicia social, desarrollo y bienestar.

La jornada concluyó con un llamado a fortalecer la organización territorial, la participación democrática y la unidad en torno a los principios de soberanía, justicia social y bienestar que dieron origen al movimiento de transformación que hoy encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.