México es Libre, Soberano e Independiente: Ulises Mejía Haro

Mazapil, Zac.- En el marco del inicio de las asambleas en defensa de la soberanía nacional que se realizan en todo el país, el morenista Ulises Mejía Haro reiteró la importancia de mantener informada a la ciudadanía sobre los temas de interés nacional y fortalecer la participación del pueblo en la defensa de la soberanía de México.

Estas asambleas forman parte de una jornada nacional impulsada por el movimiento de la Cuarta Transformación, en atención al llamado realizado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para informar directamente a la población sobre los acontecimientos recientes que involucran la relación de México con otros países y reafirmar los principios históricos de independencia, autodeterminación y no intervención.

Durante los encuentros con vecinas y vecinos, se destacó que la soberanía nacional significa que las decisiones fundamentales del país corresponden exclusivamente al pueblo de México y a sus instituciones democráticamente constituidas, sin presiones ni intervenciones externas.

Asimismo, se recordó que la política exterior mexicana se sustenta en los principios de respeto entre naciones, cooperación y solución pacífica de controversias.

Ulises Mejía Haro señaló que la defensa de la soberanía no es un tema exclusivo del gobierno, sino una responsabilidad compartida entre ciudadanía e instituciones, por lo que resulta fundamental mantener abiertos los espacios de diálogo e información en plazas públicas, comunidades y colonias.

Asimismo, reconoció el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha reiterado que México es una nación libre, independiente y soberana, donde las decisiones se toman por las y los mexicanos y no por intereses ajenos al país.

Finalmente, Ulises Mejía Haro afirmó que continuará recorriendo los municipios de Zacatecas para informar sobre los avances de la transformación, escuchar las inquietudes de la población y fortalecer la participación ciudadana, convencido de que un pueblo informado es la mejor garantía para preservar la soberanía, la democracia y el bienestar de México.