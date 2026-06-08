“Olinia es Transformación y México Está en Transformación”

Presidenta Claudia Sheinbaum Presenta el Vehículo Eléctrico Olinia 1

Tendrá un precio desde 150 mil pesos, IVA incluido, generando ahorros de 50 mil pesos al año sólo en combustible y la meta es comenzar con las primeras entregas en el verano de 2027.

⁠Olinia 1, que forma parte del Plan México, tiene capacidad de transportar hasta 6 personas, todas sentadas y con cinturón de seguridad; con espacio suficiente para permitir el traslado de una persona en silla de ruedas.

⁠Con más de 125 kilómetros de autonomía por carga, logra un costo de operación de 49 centavos por km con una tarifa de energía de 4 pesos por kilowatt hora por lo que su operación cuesta 5 veces menos que un vehículo de gasolina y menos de la mitad de lo que cuesta operar una motocicleta.

Zumpango de Ocampo, Estado de México.- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la presentación de Olinia 1, primer vehículo eléctrico mexicano, que representa la transformación que vive México, al reflejar la visión de un país que apuesta por la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación como motores del bienestar.

“Olinia representa mucho más que un automóvil eléctrico, representa una semilla, la semilla de un nuevo ecosistema de innovación construido desde México, la semilla de una industria nacional que puede crecer desde abajo, impulsada por el conocimiento, la creatividad y el trabajo de miles de mexicanas y mexicanos, la semilla de una economía mixta en la que universidades, centros de investigación, el Estado y la iniciativa creadora de la sociedad colaboren para desarrollar nuevas tecnologías, nuevas soluciones y nuevas capacidades nacionales.

“Por eso Olinia es movimiento, movimiento entre el México que heredamos y el México que estamos construyendo juntas y juntos, movimiento entre nuestra historia y nuestra esperanza, movimiento entre la creatividad de nuestras juventudes y las posibilidades de una nueva etapa de desarrollo nacional que crea, que innova, que confía en sí misma, por eso Olinia es innovación, es creatividad, es transformación. Olinia es la esperanza de un México que reconoce en sus jóvenes la fuerza de su presente y de su porvenir, porque cuando México confía en la inteligencia y la creatividad de su pueblo no hay límite que lo pueda detener, Olinia es transformación y México está en transformación. Muchas felicidades a todas y todos los que están haciendo posible lo que parecía imposible ¡sí se puede!”, puntualizó desde el Escuadrón Aéreo (Hangar) 702, Base Aérea Militar (B.A.M.) No. 1.

Luego de conducir el primer vehículo eléctrico mexicano, la Jefa del Ejecutivo Federal señaló que, como parte del Plan México, Olinia es la visión de un país que apuesta por la inteligencia y la creatividad de las y los jóvenes mexicanos.

“Olinia representa más que un vehículo eléctrico es la visión de un México que aprovecha la inteligencia y la creatividad de sus jóvenes para incorporarse plenamente al desarrollo digital y tecnológico que está transformando al mundo a partir de nuestro propio camino. Olinia es la visión de un país que entiende que el conocimiento es una de las mayores riquezas de una nación, la visión de una sociedad que apuesta por la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación como motores del bienestar, así es que Olinia es la muestra de que México puede ir más allá”, agregó.

La secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, señaló que Olinia es un reto cumplido en el que el conocimiento contribuye al desarrollo nacional. Agregó que no sólo se trata de un vehículo eléctrico, sino que es el incentivo para poner en marcha la creación de un sector industrial y de electromovilidad con potencial de crecimiento. Puntualizó que Olinia está hecho con 50 por ciento de contenido nacional con el objetivo de que en 2030 se llegue a un 75 por ciento de integración nacional.

El director del Proyecto Olinia, Roberto Capuano Tripp, destacó que a cuatro días antes de la inauguración del Mundial de Futbol FIFA 2026 se presentó el primer vehículo Olinia –como parte del Plan México– el cual se espera comience a rodar por las calles del país en el verano de 2027. Detalló que Olinia 1 estará disponible en diferentes versiones y su precio será desde los 150 mil pesos con IVA incluido. Además, anunció que se trabaja junto a la Secretaría de Energía y la CFE para instalar los primeros dos mil puntos de carga en la Ciudad de México, el Estado de México y en Puebla. Asimismo, informó que el próximo mes se presentará Olinia de carga, un vehículo diseñado para transporte de mercancías.

Destacó que Olinia nació con el objetivo de que México participe en la innovación tecnológica con sus propias capacidades e impulsando el talento mexicano desde las universidades, particularmente el Tecnológico Nacional de México (TecNM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN), así como centros de investigación.

Detalló que Olinia es una herramienta de movilidad accesible, fácil de operar, mantener y reparar.

El director de tecnología del Proyecto Olinia, Rafael Garayoa Guajardo, detalló que Olinia 1 es seguro y confiable con capacidad de transportar hasta 6 personas, todas sentadas y con cinturón de seguridad; con espacio suficiente para permitir el traslado de una persona en silla de ruedas y con posibilidad de adaptar carga en la parte superior; cuenta con llanta de refacción en la parte trasera.

Explicó que la posición de manejo es cómoda, habilitado para una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora, velocidad óptima y segura para trayectos cortos y cuyo motor eléctrico de 13.5 kilowatts (kW) tiene capacidad de subir las pendientes del territorio y es resistente al agua. La líder del sistema de Gestión de Calidad, Imelda Vega Platas, explicó que Olinia 1 tiene una batería de 14.7 kW hora, con un costo de operación de 49 centavos por kilómetro con más de 125 km de autonomía por carga, por lo que cuesta cinco veces menos que un vehículo de gasolina y menos de la mitad que una motocicleta.

Agregó que, por ello, un conductor o conductora que recorre 75 km al día en Olinia puede ahorrar más de 50 mil pesos al año, sólo en combustible, por lo que se terminará pagando con el ahorro que genera. Además, puntualizó que el vehículo eléctrico mexicano tiene cero emisiones de gases contaminantes y de efecto invernadero, sin generar ruido ambiental, además se carga en cualquier enchufe ya que tiene una clavija similar a las de un microondas o a las de un refrigerador.