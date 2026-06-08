Se Prepara Convocatoria Para Definir Candidato de Morena, PT y Verde a la Gubernatura: Puente

Partidos Buscan Mantener la Unidad, Subraya

Por Gabriel Rodríguez Piña

Carlos Puente, legislador federal por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) señaló que se prepara dentro de su instituto político el lanzamiento de una convocatoria con el fin de definir, al lado de Morena y PT, la posibilidad de consensar un registro que “sin causar divisiones, persiga la unidad y busque llegar a un acuerdo global entre los tres institutos políticos”.

Lo anterior, con el fin de contar con la posibilidad de elegir a un posible candidato para la sucesión gubernamental de Zacatecas para el año 2027 entre esa triada de institutos políticos.

Previo a ello, Puente Salas se dijo favorecido de poder participar en esa mesa a nivel nacional, derecho que por igual recae también en Geovanna Bañuelos por el Partido del Trabajo (PT), “lo que no tiene nada que ver con que nos sentemos en dicha mesa para dirimir las aspiraciones o no de cada una o de cada uno”.

Explicó que, llegado el momento, en el caso de Bañuelos de la Torre y él mismo, “nos vamos a separar un poco de las decisiones de dicha mesa porque no se puede ser juez y parte”, expresó. Sin embargo, dijo que de manera previa se cuenta con los lineamientos de las coordinaciones nacionales electorales, dentro de las cuales, Citlalli Hernández representa a Morena mientras que por parte del Verde destaca la presencia de Arturo Escobar y Vega, pero están en espera de ver quién se definiría al respecto dentro del Partido del Trabajo.

Puente añadió al respecto que su instituto político camina con tranquilidad, ya que ese proceso previo “es algo que forma parte de un ejercicio que hacemos dentro de nuestra coalición dentro del cual se trabaja y se avanza porque al menos nosotros estamos realizando recorridos permanentes dentro de las comunidades, municipios, colonias, es decir, a todos los lugares donde vamos”.

En ese sentido, indicó que el Verde ha llevado siempre “el mensaje como coalición al respaldar el proyecto que en un momento hicimos con la doctora Claudia Sheinbaum que es el ADN de su movimiento”.

Indicó que han ido a todos esos puntos, con el fin de recordar a la población lo que es la soberanía con el fin de despertar a ese México “que tanto tiene que dar”.

Las Renuncias

Previas Sobre la propuesta local de que los funcionarios que aspiran a ocupar un cargo público deberían separarse un año antes de los cargos en función, Puente Salas dijo respetar las determinaciones de los legisladores locales.

“Pues si bien soy zacatecano y legislador, mi responsabilidad está en lo federal y no en local, pero como ciudadano respondo que se trató de un descuido de los legisladores porque esa determinación, una vez aprobada –o no sé qué les haya ocurrido–, me lleva a decir que no lo comparto porque ese hecho no sirve porque al final del día, esa responsabilidad te premia o te castiga pues quien es malo, seguirá siendo malo”, acotó.