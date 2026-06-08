Aguascalientes Hace Historia con 150 Medallas en la Olimpiada Nacional 2026

La delegación de Aguascalientes concluyó una participación histórica en la Olimpiada Nacional 2026 al conquistar un total de 150 medallas: 51 de oro, 49 de plata y 50 de bronce, resultados que permitieron al estado ubicarse en el lugar 13 del medallero nacional.

Este logro representa un avance de siete posiciones respecto a la edición anterior, pasando del lugar 20 al 13 y convirtiendo a Aguascalientes en la entidad con el mayor crecimiento deportivo del país durante esta edición.

Detrás de cada medalla hay esfuerzo, disciplina y trabajo en equipo. Felicitamos a nuestras y nuestros atletas, entrenadores, asociaciones deportivas, familias e instituciones que hicieron posible este resultado histórico para el deporte aguascalentense.

¡Aguascalientes sigue creciendo y demostrando que el talento de nuestra gente compite al más alto nivel!