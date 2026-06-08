Miles de Aficionados Disfrutan de la NASCAR México Series en Aguascalientes

Miles de aficionados se dieron cita en el Óvalo Aguascalientes México para disfrutar de la quinta fecha de la NASCAR México Series, que una vez más convirtió al estado en el epicentro del automovilismo nacional.

En un ambiente de fiesta, adrenalina y convivencia familiar, la gobernadora Tere Jiménez encabezó la ceremonia protocolaria y dio el banderazo de salida a la competencia “Aguascalientes, El Gigante de México 250”, uno de los eventos más esperados de la temporada y que reafirma a Aguascalientes como una de las sedes más importantes del deporte motor en el país.

La jornada comenzó con la formación de la parrilla NASCAR y la presentación de los pilotos que protagonizaron esta emocionante fecha del serial. Posteriormente, los competidores abordaron sus vehículos para el tradicional encendido de motores y las vueltas de formación, generando gran expectativa entre los asistentes.

Como parte del protocolo, Tere Jiménez realizó el tradicional conteo que marcó el inicio de la prueba “Aguascalientes, El Gigante de México 250”, pactada a 170 vueltas o 100 minutos, en la que los mejores exponentes de la categoría buscaron subir al podio.

Al finalizar la carrera se realizó la ceremonia de premiación encabezada por la gobernadora; Alex de Alba fue reconocido como ganador de la carrera estelar al conquistar el primer lugar, Rubén García obtuvo la segunda posición e Irwin Vences se quedó con el tercer puesto, completando así el podio de la jornada.

Con el rugido de los motores y la emoción de miles de aficionados, la NASCAR México Series volvió a demostrar por qué Aguascalientes es una referencia obligada del automovilismo nacional, al ofrecer un espectáculo de primer nivel que reunió a familias y visitantes de distintas regiones del país.

En el evento también estuvieron presentes el señor Luis Alberto Villarreal García; Mauricio González López, secretario de Turismo del Estado; Arturo Fernández Estrada, director general del Instituto del Deporte del Estado; Rogelio López, representante de NASCAR; y Jimmy Morales, director general de NASCAR.