Vinos de Aguascalientes Destacan en Feria Internacional

En la Edición 2026 de la WineMad

Praön de María y Vinícola El Secreto representaron a Aguascalientes en la edición 2026 de la WineMad, Madrid International Wine Fair.

Los vinos de Aguascalientes fortalecen su prestigio más allá de las fronteras nacionales, al destacar en la edición 2026 de la WineMad (Madrid International Wine Fair), uno de los encuentros más importantes de la industria vitivinícola internacional.

Las casas vinícolas Praön de María y Vinícola El Secreto representaron a los vinos de Aguascalientes en este destacado evento, donde expusieron la calidad, tradición e innovación de la vitivinicultura local ante compradores, distribuidores y representantes del sector hotelero, restaurantero y de cafeterías, provenientes de distintos países.

El secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt), Esaú Garza de Vega, resaltó la presencia de más de 180 compradores internacionales en esta feria que tuvo como sede la ciudad de Madrid, España, lo que significó una valiosa oportunidad para fortalecer la promoción, comercialización y posicionamiento de los productos de Aguascalientes en mercados globales.

“Desde el Gobierno del Estado seguiremos impulsando la calidad, la innovación y el talento de nuestros productores vitivinícolas, mediante oportunidades que permitan a las empresas locales expandir su presencia en el mundo y consolidar nuevos canales de comercialización”, señaló.

Destacó que la participación de las bodegas aguascalentenses en ferias, exposiciones y concursos internacionales es parte de la estrategia que se impulsa de forma conjunta entre productores y el Gobierno del Estado para fortalecer la competitividad del sector, elevar los estándares de calidad y abrir nuevas oportunidades de negocio.

Finalmente, Garza de Vega subrayó que este tipo de encuentros contribuyen a posicionar a Aguascalientes como uno de los estados con mayor proyección en la industria vitivinícola mexicana, pero sobre todo a demostrar que sus vinos cuentan con la calidad, identidad y excelencia necesarias para competir y destacar en los mercados más exigentes del mundo.