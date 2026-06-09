AMLO y el Rescate del Sector Salud

Por Martí Batres G.

AFIRMAN EXPERTOS que los pilares de un Estado de Bienestar social son: Trabajo, Educación, Seguridad Social y Salud. Estos, junto con otros como vivienda, alimentación, cultura, recreación, agua y transporte, fueron atacados denodadamente durante el período neoliberal. En particular, las instituciones destinadas a otorgar los servicios públicos de salud fueron abandonadas, precarizadas, saqueadas y privatizadas.

LOS SALARIOS, prestaciones y seguridad laboral de sus trabajadores se debilitaron. Muchos servicios médicos integrales se entregaron a empresas privadas. La construcción de hospitales se hizo a través de asociaciones público-privadas que dejaban deudas a las instituciones que llegaban a ser 10 veces superiores al costo de construcción. Las derechohabiencias crecieron a un ritmo superior a la expansión de la infraestructura. Las instalaciones dejaron de recibir el mantenimiento y equipos necesarios. Se establecieron pagos de cuotas para servicios y medicamentos en los servicios de salud para no derechohabientes. El costo de los medicamentos subió con el control que tomaron las empresas intermediarias, muchas de éstas propiedad de políticos del viejo régimen.

EN ESAS condiciones, y con la pandemia del COVID encima, el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó la tarea titánica de rescatar el sector salud:

-SE REFORMÓ el artículo 4o de la Constitución para establecer un sistema de salud público, universal y gratuito.

-SE CREÓ el IMSS-BIENESTAR.

-EN LOS estados que pasaron al IMSS-BIENESTAR se eliminaron las cajas registradoras que cobraban los servicios a la entrada de clínicas y hospitales.

-55 MIL trabajadores de los servicios de salud locales fueron federalizados, renivelados y basificados a través del IMSS-BIENESTAR.

-SE RESCATARON 58 hospitales abandonados.

-INICIÓ LA construcción de nuevos Hospitales en todas las instituciones.

-SE RETOMÓ el ritmo histórico de creación de camas censables. Simplemente en el IMSS se construyeron más camas censables en los seis años de gobierno de AMLO (casi 6 mil) que en los 36 años de neoliberalismo (menos de 5 mil).

-SE INCORPORARON a los Hospitales modernos equipos de Hemodinamia, Anestesia, Resonancia Magnética, Tomografía, Mastografía y otros.

-SE CREÓ el programa La Clínica es Nuestra para compras de equipos y obras autogestivas en 11 mil centros de salud.

-EN LA formación de especialistas se pasó de 8 mil al año a más de 18 mil.

-SE CREARON nuevas escuelas para formar profesionistas de la salud en la Universidad de la Salud, las Universidades del Bienestar y la Universidad Rosario Castellanos.

ESTO FUE sólo el comienzo. Con la Presidenta Claudia Sheinbaum, el rescate del sector salud se ha intensificado. De eso hablaremos en otras entregas.