Corredor Científico Fortalece la Divulgación del Conocimiento en Zacatecas Capital

En el marco de las actividades conmemorativas por el Día Mundial del Medio Ambiente, el Gobierno Municipal de Zacatecas, a través de la Dirección General de Medio Ambiente encabezada por Isaac Rivera Ruvalcaba, llevó a cabo con gran éxito la segunda edición del “Corredor Científico”, una iniciativa que promueve el acercamiento de la ciudadanía al conocimiento científico y a la conciencia ambiental.

Durante esta jornada se expusieron más de 60 carteles científicos elaborados por estudiantes, investigadores y participantes comprometidos con la divulgación de temas relacionados con el medio ambiente, la sostenibilidad, la innovación y el desarrollo científico. La actividad se consolidó como un espacio de encuentro donde la curiosidad, el aprendizaje y el intercambio de ideas fueron los principales protagonistas.

Isaac Rivera Ruvalcaba destacó que este tipo de eventos permiten acercar la ciencia a la población de una manera accesible y dinámica, favoreciendo la participación de personas de todas las edades y sectores. Además, subrayó la importancia de generar escenarios donde el conocimiento pueda compartirse fuera de las aulas y laboratorios, fortaleciendo la cultura científica en la capital.

El Corredor Científico reunió a estudiantes, docentes, profesionistas de la salud, investigadores, productores del sector agrícola y ciudadanía en general, quienes tuvieron la oportunidad de conocer diversos proyectos y trabajos enfocados en la protección del medio ambiente y la búsqueda de soluciones a los retos actuales que enfrenta la sociedad.

La respuesta positiva de las y los asistentes confirmó el interés creciente por las actividades de divulgación científica y ambiental impulsadas por el municipio. Asimismo, el evento permitió fortalecer los vínculos entre instituciones educativas, organismos especializados y la comunidad, promoviendo una mayor participación social en temas relacionados con la conservación de los recursos naturales.

La segunda edición del Corredor Científico reafirma que la colaboración entre academia, instituciones y sociedad es fundamental para impulsar soluciones innovadoras a los desafíos ambientales actuales. Con actividades que acercan el conocimiento a la ciudadanía, Zacatecas avanza hacia una comunidad más participativa, preparada y comprometida con el desarrollo sostenible.