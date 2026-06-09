DIF Capital Brinda Acompañamiento Emocional y Fortalece a Madres Cuidadoras de Personas con Discapacidad

A través del Área de Discapacidad e Inclusión, el Sistema Municipal DIF Zacatecas llevó a cabo el Grupo de Fortalecimiento Emocional para Madres Cuidadoras de Personas con Discapacidad, un espacio para compartir herramientas y estrategias que ayuden a reducir el desgaste emocional y fortalecer sus habilidades socioemocionales.

La directora del DIF Municipal Zacatecas, Mitzia Peláez, destacó la importancia de atender a quienes dedican su vida al cuidado de otros.

“Nuestras madres cuidadoras son el corazón de muchas familias. Ellas sostienen, acompañan y aman sin descanso, pero también necesitan ser sostenidas. En DIF Municipal queremos decirles que no están solas, que su salud emocional importa y que cuidarlas a ellas es también cuidar a Zacatecas”, expresó.

Peláez señaló que las personas cuidadoras de personas con discapacidad son un grupo poco visibilizado que requiere ser reconocido ante la sociedad, “es importante brindarles herramientas socioemocionales y generar redes de apoyo que les permitan sobrellevar de mejor manera el cuidado de sus pacientes”, agregó.

Nancy Flores Perea, encargada del Área de Discapacidad e Inclusión del DIF Municipal, informó que se realizaron ocho sesiones con los temas: Conociendo mi grupo, Identificación de los síntomas, Lugar seguro, Brindando herramientas, Reconociendo mis pensamientos, Aprendiendo a apoyarme, Pausa para avanzar y Llegando a la meta.

Flores Perea afirmó que durante el proceso se identificó que las madres asistentes se sentían más abrumadas por el entorno en el que se desenvuelven que por la dificultad de maternar a un hijo con discapacidad.

“En las sesiones trabajamos para eliminar pensamientos irracionales sobre querer controlar todo, aunque no esté en sus manos hacerlo. Tuvimos muy buena respuesta y disposición de las participantes para compartir experiencias y sumarse a las dinámicas”, señaló.

Las autoridades presentes hicieron entrega de reconocimientos a las participantes.

Con acciones como esta, el Ayuntamiento de Zacatecas y el DIF Municipal reafirman su compromiso de construir una capital más humana e incluyente, donde el cuidado sea reconocido como un acto de amor que también merece ser acompañado. Porque cuando cuidamos a quienes cuidan, fortalecemos el tejido social de nuestro municipio.