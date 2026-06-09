El Gran Perdedor en Coahuila fue el PAN: “El Oso” Medina

La Oposición no Puede Cantar Victoria, “2027 Todavía no Llega”

Por Gabriel Rodríguez

Piña José Luis “El Oso” Medina Lizalde pidió a la oposición “no cantar victoria”, ante la ganancia mayoritaria del priísmo en el Congreso del Estado de Coahuila, “porque 2027 todavía no llega y se van a llevar una gran sorpresa”; sobre el PAN, dijo que la derecha solamente demostró el pasado domingo “que está muerta en esa entidad del norte del país”. Medina Lizalde indicó que todavía no cuenta con toda la información completa, “por lo que uno de mis hábitos es no tener todo el proceso informativo sin conocerlo”, deprecó.

“El Oso” añadió que la única certeza con la que contaba era la de que el Partido Acción Nacional (PAN) fue el gran derrotado, el verdadero damni􀂿cado del proceso, hecho que incluso “habría sido admitido por todos los panistas locales en Coahuila”.

Al respecto, explicó que, en ese caso, el descenso panista fue brutal y que 􀂿nalmente Morena “no tiene menos de lo que antes tenía, sino que tiene más mientras que el PAN sufrió un severo revés que debería estar motivando la reflexión entre sus dirigencias estatal y nacional”, agregó. En ese sentido, demandó saber “qué tan pulcro fue el actuar del gobierno del estado luego de conocer qué esfuerzos realizaron para, por ejemplo, superar la división al interior de Morena”.

A pregunta sobre si no consideraba que ese sería el preludio de las posibles derrotas de Morena en 2027, Medina Lizalde dijo que “esas son materias de los profetas, por lo que yo prefiero el análisis a las profecías”.

Por el contrario, añadió que la política no tiene que reducirse a lo electoral pues lo electoral cosecha lo que se hace dentro de la práctica política, por lo que “sin duda la atención especí􀂿ca a las necesidades sociales es lo que va a decidir si, en todo caso, la gente sigue apoyando el proyecto de Morena en general o no”, precisó.

Indicó que, en todo caso, las preferencias electorales, de acuerdo con las casas encuestadoras más importantes del país, “le siguen dando el triunfo a Morena con 2 a 1”, detalló, “porque la gente valora lo que sucede a partir de la complejidad de la realidad sin quedarse en el envoltorio.

“Eso no quiere decir que haya que echar las campanas a vuelo, porque siempre debemos regirnos por la autoevaluación y la autocrítica, lo que es válido para todos en lo individual y la política”.

Indicó por último que todo proceso electoral tiene multiplicidad de actores y que ninguno de ellos puede ser tomado por separado ni siquiera en la figura de Andrés Manuel López Obrador, a quien pidió no etiquetar con las resultantes en Coahuila.