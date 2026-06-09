Inicia una Etapa Distinta del Futbol Mexicano: Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo

FMF Presenta Estrategia Nacional de Formación

Se trata de un modelo integral que acompañará a las y los futbolistas desde los 5 o 6 años hasta el alto rendimiento, sostenido por la Academia Certificada de la FMF y el Sistema Nacional de Formación.

Ciudad de México.- En el marco de la Copa Mundial FIFA 2026, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que se estableció el compromiso de iniciar una etapa distinta en el futbol mexicano; por ello, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) presentó la Estrategia Nacional de Formación que tiene como objetivo que cada niña y niño en el país tenga una puerta de entrada al deporte y acompañamiento desde la infancia hasta el alto rendimiento.

“Es una buena noticia lo que acabamos de vivir, el compromiso de iniciar una etapa distinta del futbol mexicano; sobre todo, que las niñas y los niños participen en este proceso. Y tomé la decisión de que vinieran aquí, porque es importante que todos lo escucharan. Porque me llamaron, me dijeron: ‘la escuchamos, nos comprometemos, vamos hacia adelante’. Y dije: Bueno, pues infórmenlo a la gente, al pueblo de México, de este compromiso que están estableciendo”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

La Jefa del Ejecutivo Federal agradeció la receptividad de la FMF para responder a su llamado de crear escuelas de futbol para que desde todos los rincones del país se promueva este deporte en niñas, niños y jóvenes.

“Hace algunos días hice un llamado, dije: ‘sería muy bueno que los equipos de la Liga, además de lo que ya están haciendo, ayudarán a que hubiera más escuelas de futbol en el país y que desde todos los rincones de México se promueva el futbol, desde las niñas y los niños, los jóvenes. Y que, a partir de ahí, salgan los talentos para la Selección’. Pues me llamó la Federación Mexicana de Futbol a partir de estos llamados y dijo: ‘le entramos al reto’”, agregó.

El comisionado de la FMF, Mikel Arriola Peñalosa, destacó que la federación coincide con la Presidenta de México en que la Copa Mundial es una oportunidad histórica para dejar un legado para la niñez. Por ello, explicó que junto con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) se conformó una Estrategia Nacional de Formación, un sistema de acompañamiento al futbolista desde los cinco o seis años hasta el alto rendimiento con disciplina y valores, además de que se forjarán comunidades y se les alejará de contextos de riesgo.

Detalló que se inicia con futbol escolar –la cual en 2026 tuvo una participación de 28 mil escuelas y más de 1 millón 130 mil estudiantes– competencias federadas y la detección de talentos para canalizarlos a las academias de los clubes profesionales. Todo ello sostenido por iniciativas transversales como la Academia Certificada de la FMF y el Sistema Nacional de Formación que garantizan estándares de calidad en todo el país.

Agregó que los 18 clubes que conforman la Liga MX fortalecen sus esfuerzos para que ningún talento quede fuera por falta de recursos con esquemas de becas deportivas y académicas en secundaria, preparatoria y universidad, así como apoyos de inscripción y mensualidades para que las y los jóvenes sigan estudiando mientras se desarrollan. Además, destacó que para garantizar la calidad, seguridad y desarrollo se certifican academias que a la fecha ya son más de 2 mil con cerca de 168 mil niñas y niños y 510 más que se registraron para certificarse este año.

Puntualizó que, para captar el talento, se pasó de visorias aisladas a una red nacional de detección que sigue a los jugadores; en 2025 más de 11 mil jugadores y jugadoras fueron observados, se hicieron 315 invitaciones a pruebas en clubes profesionales, 97 a la Selección nacional y además las mujeres representan el 94 por ciento de las convocatorias a selecciones nacionales juveniles.

El director general de la Conade, Rommel Aghmed Pacheco Marrufo, señaló que esta coordinación otorgará más oportunidades y, sobre todo, el derecho a que las niñas, niños y jóvenes puedan cumplir sus sueños.