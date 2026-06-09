Muchos Productores Siguen sin Encontrar Salida Para sus Cosechas: Faustino Adame

Frijol Llega a Comercializarse Hasta Cinco Pesos el Kilo, Asegura

Por Nallely de León

Montellano Aunque las recientes lluvias han permitido comenzar la preparación de tierras para el próximo ciclo agrícola, la crisis que enfrenta el campo zacatecano continúa sin resolverse, advirtió este lunes el Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ).

Durante su conferencia semanal, el responsable de asuntos agropecuarios de la organización, Faustino Adame, señaló que miles de productores mantienen todavía cosechas almacenadas sin poder comercializarlas, particularmente en el caso del frijol, donde persisten inconformidades relacionadas con centros de acopio y la recepción de cosechas.

A ello se suma la caída en los precios de diversos productos agrícolas como cebolla, chile, tomatillo y ajo, situación que, aseguró, sigue afectando la economía de las familias campesinas.

Según explicó, en algunos casos el frijol llega a comercializarse hasta en cinco pesos por kilogramo a través de intermediarios, una situación que pone en riesgo la viabilidad de la próxima temporada de siembra.

“Muchos productores siguen sin encontrar salida para sus cosechas y eso genera incertidumbre sobre el siguiente ciclo agrícola”, expuso.

Durante la conferencia, integrantes del Frente también se pronunciaron sobre otros temas de interés estatal y nacional. Representantes de los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) Emiliano Zapata informaron que este año concluirán sus estudios 980 alumnas y alumnos de los 13 centros educativos que opera la organización en Zacatecas.

Asimismo, destacaron la participación del personal educativo en procesos de capacitación estatal y señalaron la importancia del involucramiento de madres y padres de familia en el desarrollo integral de niñas y niños.

Por otra parte, Felipe Pinedo se refirió a la reciente publicación de las leyes secundarias derivadas de la Ley General de Aguas y consideró necesario generar certidumbre para productores agrícolas y ganaderos respecto al acceso y manejo del recurso hídrico. También llamó a avanzar en la reglamentación pendiente de la Ley Minera, al considerar que ésta debe garantizar mayores bene􀂿cios para las comunidades donde se desarrolla actividad extractiva y fortalecer la protección ambiental.

En materia política, dirigentes del FPLZ señalaron la necesidad de fortalecer la participación ciudadana y la construcción de consensos frente a los retos que enfrenta el país. La organización expresó además su respaldo a las demandas del magisterio, al considerar legítimas las exigencias relacionadas con derechos laborales y prestaciones.

Finalmente, integrantes del Frente manifestaron preocupación por diversos acuerdos que, aseguran, continúan pendientes con el Gobierno del Estado y adelantaron que seguirán buscando reuniones con autoridades para plantear las demandas de las organizaciones sociales y educativas que integran el movimiento.