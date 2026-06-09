Persisten Zacatecanas y Zacatecanos con Sobrepeso, Hipertensión y Cuadros de Diabetes: Francisco Luna

“Comen en Exceso Alimentos Procesados”

Por Gabriel Rodríguez Piña

El doctor Francisco Luna Pacheco, titular de la licenciatura en Salud Pública en la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), reveló que si bien son signi􀂿cativos los cuadros de depresión y ansiedad que se observan en este momento en los ciudadanos de Zacatecas, como resultado de la pasada pandemia del COVID-19, a ello habría que añadir que muchos de quienes murieron por SARS-Cov-2 –hace seis años– ya presentaban en ese momento sobrepeso y diabetes, además de hipertensión.

Luna Pacheco dijo que tales condiciones físicas siguen estando presentes entre los pobladores de la entidad zacatecana, “pues la mayor parte de las personas continúan consumiendo re􀂿nados con altas cantidades de calorías, no saben que son hipertensos y, encima, al presentar sobrepeso es probable que tengan elevados índices de glucemia”.

El galeno explicó que todas esas marcas en de􀂿ciencia de salud fueron decisivas en la pandemia pasada por lo que, cuando sobrevinieron una tras otra las oleadas del COVID, “debimos atender a los pacientes con esteroides, que les elevaban la presión y la carga glucémica, de modo que en muchos de ellos sobrevino la muerte por estados comatosos de hipertensión e hiperglucemia.

“Hace seis años, la pandemia nos encontró –en Zacatecas– con gran cantidad de personas obesas e hipertensas, quienes nunca antes se habían realizado pruebas de glucosa en sangre ni tampoco habían checado su tensión arterial”, detalló.

Explicó también que en ese momento no existían protocolos de atención sanitaria por lo que al llegar los pacientes a los hospitales enfermos de COVID se observaban en ellos procesos in􀃀amatorios, que en ese momento se combatieron mediante medicamentos esteroideos, “pero como muchos eran diabéticos, la glucosa se les elevó por los cielos lo mismo que aumentaron la presión al grado de llegar al coma”, subrayó.

La Transición de México

De igual manera, explicó que México y Zacatecas transitan de las enfermedades infecciosas a las no infecciosas, para los casos de los síndromes metabólicos que forman parte de un patrón muy fuerte que incluye a la hipertensión y la diabetes.

Al respecto, dijo que, en ese sentido, la universidad pública responde de manera precisa con licenciaturas en salud pública que forman salubristas especializados en el primer nivel de atención, “porque es más barato prevenir mediante un enfoque que agote todas las acciones con el 􀂿n de evitar que los ciudadanos lleguen con severos cuadros crónicos de enfermedad a los hospitales incluso los adultos mayores”.

La Gente Anda Inflamada por la Calle

Luna Pacheco añadió que, como lo señala la siquiatra española, Marián Rojas Estapé, “la mayor parte de la población de Zacatecas y el resto del mundo camina en este momento in􀃀amada por las calles, pero que todo ello se origina en su mala alimentación”.

Al detalle precisó que el cuerpo humano posee dos cerebros, uno que se ubica dentro de la cavidad craneal y el otro que reside en el estómago, este último se relaciona, además, mucho con las emociones.

“Bajo ciertos cuadros de ansiedad, como los que padecen muchos ciudadanos, los llevan a comer mucho por ansiedad todo tipo de alimentos procesados que son altamente in􀃀amatorios, los que además tienen enorme cantidad de carbohidratos y encima están saturados de grasas, lo que unido al sedentarismo, el alcoholismo y el tabaquismo, provocan ansiedad, todo lo cual hace que el organismo humano se in􀃀ame.

“Muchas de las personas se la viven comiendo en exceso, a causa del enorme grado de ansiedad que traen encima por lo que debiera haber estilos de vida más saludables, como el simple hecho de caminar o tener actividades propias acordes con la edad”, advirtió.

“Las personas creen que ese tipo de problemas in􀃀amatorios que sienten los pueden disfrazar automedicándose con todo tipo de fármacos que aparecen en la televisión como el omeprazol, pero en última instancia, ese tipo de hechos conducen a la esofagitis, úlceras, erosiones gástricas y diverticulitis, sin omitir que, de fondo, todos esos pacientes, ya puedan tener hipertensión y diabetes encima”, añadió.

A ello sumó que es la mente de las personas la que muchas veces las traiciona y les impide llevar estilos de vida saludables, “de modo que en este momento no hay un solo miembro de familia que no tenga hipertensión, diabetes o ambas, mientras que ocupamos el primer y deshonroso lugar en obesidad infantil a nivel nacional”.

Dijo, no obstante, que los salubristas que se preparan en la UAZ están dedicados a promover estilos de vida saludables y a aumentar la prevención para darle un abordaje integral al problema.