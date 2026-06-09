Pide David Monreal que el Ejército y Guardia Nacional Aumenten Vigilancia en Límites con Aguascalientes

Ingresan a Zacatecas Para Realizar Ataques, Acusa

Por Miguel Alvarado Valle

Luego de la agresión armada registrada en el municipio de Luis Moya, donde un elemento de la Policía Estatal perdió la vida, el gobernador David Monreal Ávila llamó a reforzar la coordinación entre autoridades federales y estatales para evitar que grupos delictivos aprovechen las zonas limítrofes para escapar de la acción de la justicia.El mandatario lamentó el fallecimiento del oficial de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ), quien fue atacado junto con otros elementos durante un operativo en la comunidad Coecillo.

Al referirse a los hechos, reconoció la labor que realizan diariamente los integrantes de las corporaciones de seguridad y aseguró que se trata de una pérdida que afecta a todas las instituciones encargadas de proteger a la población.

“Me dolió mucho lo que pasó ayer en la agresión, sobre todo cuando ahora ya tienes una policía preparada, con capacidad de reacción, comprometida, honesta y valiente” expresó.

Monreal Ávila señaló que, de acuerdo con los reportes de seguridad, los responsables de la agresión ingresan desde Aguascalientes y posteriormente regresan a esa zona para refugiarse tras cometer el ataque.

Explicó que ingresan a territorio zacatecano para cometer ataques y posteriormente regresan a comunidades ubicadas en el estado vecino, una situación que, dijo, ya ha sido detectada en ocasiones anteriores en esa misma región.

Ante este panorama, informó que instruyó al secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, para enviar un oficio a las autoridades responsables para solicitar una mayor intervención de las fuerzas federales, particularmente del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, con el fin de fortalecer las acciones de vigilancia y respuesta en los límites entre ambas entidades.

El gobernador explicó que durante la persecución de los agresores, los elementos estatales enfrentaron restricciones para continuar con el operativo una vez que los presuntos responsables cruzaron fuera del territorio zacatecano.

Por ello, insistió en la necesidad de que las corporaciones federales participen de manera más activa, ya que cuentan con facultades para actuar sin las limitaciones que tienen las policías estatales. Finalmente, señaló que las zonas limítrofes con Aguascalientes, Jalisco y San Luis Potosí continúan representando algunos de los principales desafíos en materia de seguridad para Zacatecas.