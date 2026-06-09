Presidenta Claudia Sheinbaum Abandera a la Selección Nacional de México que Participará en la Copa Mundial de la FIFA 2026

“Que su Ejemplo Inspire a Millones de Mexicanas y Mexicanos”

Ciudad de México.- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la Ceremonia de Abanderamiento y la Toma de Protesta de la Selección Nacional de México que representará al país en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

“La patria confía en que, como buenos y leales mexicanos, sabrán cumplir con su protesta por el bien del pueblo y por el bien de la nación. Que su ejemplo inspire a millones de mexicanas y mexicanos a creer en la fuerza del deporte y en el poder de sus sueños. Muchas felicidades. Les deseamos el mayor de los éxitos. ¡Que viva la Selección! Enhorabuena”, expresó durante el abanderamiento realizado en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Futbol.

La Jefa del Ejecutivo Federal hizo entrega de la Bandera Nacional a Guillermo Ochoa, quien representó a los 26 seleccionados nacionales, así como al cuerpo técnico.

Asimismo, la mandataria se tomó la foto oficial con la Selección Nacional de México y directivos: Porteros: Raúl Rangel, Guillermo Ochoa, Carlos Acevedo; Defensas: Israel Reyes, Jesús Gallardo, Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Mateo Chávez; Mediocampistas: Erik Lira, Luis Romo, Obed Vargas, Brian Gutiérrez, Orbelín Pineda, Edson Álvarez, Gilberto Mora, César Huerta, Álvaro Fidalgo y Luis Chávez; Delanteros: Roberto Alvarado, Alexis Vega, Julián Quiñones, Santiago Gimenez, Guillermo Martínez, Armando González y Raúl Jiménez.

Así como el presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol, Ivar Sisniega; el comisionado de la FMF, Mikel Arriola; el director técnico de la Selección Nacional de México, Javier Aguirre; el secretario general adjunto, Enrique Nieto; los auxiliares técnicos, Rafael Márquez y Antonio Amor; el director deportivo, Duilio Davino; el preparador físico, Pol Lorente Solá; el entrenador de porteros, Joseba Ituarte; y el director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco.