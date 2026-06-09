Una Persona Grave en Choque Frontal

Aquí Fresnillo

Fresnillo, Zac.- Un hombre se encuentra al borde de la muerte, tras protagonizar un fuerte choque carretero. Fue cerca de las 20:45 horas, en las cercanías de las comunidades Carrillo y Eréndira, en donde se estrellaron de frente un automóvil Chrysler 300c y una camioneta Chevrolet Silverado.

La peor parte la sufrió el conductor del coche, de 37 años, el cual tras ser liberado por el cuerpo de bomberos mediante las “quijadas de la vida”, fue llevado de urgencia a un hospital, en donde confirmaron que sufrió traumatismo craneoencefálico severo y fracturas varias, por lo cual su vida pende de un hilo.

En cuanto al conductor de la Silverado, no requirió hospitalización, por lo cual fue detenido por policías para ser presentado ante el Ministerio Público.