En Aguascalientes se Fortalece la Educación Bilingüe; Tere Jiménez Entrega Certificaciones de Inglés a Docentes y Estudiantes

En la Escuela Primaria Cuauhtémoc II

La cobertura de inglés en educación básica creció de 30% a 96% durante la actual administración estatal.

La gobernadora destacó que dominar un segundo idioma abre oportunidades para competir en un mundo cada vez más global.

Se entregaron certificaciones a 1,985 participantes, entre ellos 500 estudiantes de primaria, 500 de secundaria, 415 de educación media superior y 570 docentes.

En la Escuela Primaria Cuauhtémoc II, ubicada en el Ejido Cumbres, la gobernadora Tere Jiménez encabezó la entrega de certificaciones de inglés 2026 como parte del programa estatal “El Gigante Bilingüe”, estrategia que posiciona a Aguascalientes entre las entidades más destacadas del país en la enseñanza de idiomas.

“Vamos a seguir impulsando el idioma inglés, es muy importante que nuestras niñas y niños tengan el conocimiento. Quiero agradecerles a los padres por su apoyo, porque gracias a ello sus hijos serán los mejores; si ellos saben inglés podrán tocar puertas en el mundo entero. Los felicito y seguiremos trabajando muy fuerte por la educación”, expresó la gobernadora.

Tere Jiménez destacó que al inicio de la administración, en 2022, la cobertura de inglés en preescolar y primaria era del 30 por ciento; actualmente alcanza el 96 por ciento, lo que convierte a Aguascalientes en uno de los estados con mayor avance en educación bilingüe.

Por su parte, el presidente municipal de Aguascalientes, Leo Montañez, señaló que la visión de la gobernadora ha permitido dotar a los estudiantes de herramientas que les brindan mayores oportunidades de desarrollo mediante el aprendizaje de un segundo idioma.

El coordinador de Idiomas del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), Francisco Javier Contreras Ochoa, reconoció el impulso que ha recibido la educación bilingüe en la entidad.

“Gracias a ‘El Gigante Bilingüe’ miles de alumnos tienen la opción de prepararse y alcanzar metas que tal vez parecían imposibles. Sigan aprendiendo y creciendo y nunca dejen de creer en lo que son capaces de lograr; gracias, gobernadora, por las acciones que realizó para que a Aguascalientes llegaran más de 2 mil 500 horas para los teachers”, mencionó.

Durante el evento también se dieron a conocer mejoras realizadas en la Escuela Primaria Cuauhtémoc II. El director general del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes, J. Jesús Lara Ramírez, informó que se instaló una estructura metálica con cubierta y se realizó la rehabilitación de la red eléctrica, acciones que permitirán contar con espacios más seguros y funcionales para la comunidad escolar.

En su intervención, la directora del plantel, Karla Patricia Viramontes Martínez, agradeció la presencia de la gobernadora y reconoció el respaldo brindado a la educación, particularmente por el fortalecimiento de la enseñanza del inglés.

“Gobernadora, reconocemos en usted a una mujer de trabajo, una líder que día a día impulsa acciones en beneficio de las familias aguascalentenses, siempre con la convicción de que la educación es la base de todo. Sea muy bienvenida a esta escuela donde la queremos mucho”, expresó.

Durante el evento se entregaron certificaciones de inglés a 1,985 participantes, de los cuales, 500 fueron para estudiantes de primaria, 500 para secundaria, 415 para educación media superior y 570 para docentes.

La ceremonia concluyó con una demostración de inglés a cargo de la maestra Mariana Morfín Torres y alumnos del Jardín de Niños “Calmécac”, quienes mostraron las habilidades adquiridas en el aprendizaje del idioma.

Acompañaron a la gobernadora la presidenta de la Comisión de Educación y Cultura del H. Congreso del Estado, diputada Lucía de León Ursúa; la diputada local Jetsi Sánchez; el director general del IEA, Luis Enrique Gutiérrez Reynoso; el titular de Guardianes del Agua, Vicente Pérez Almanza y Gabriel Torres, alumno beneficiado con certificación de inglés.