Fortalece Tere Jiménez Lazos de Amistad y Cooperación con Irlanda

“Trabajamos Para Construir Alianzas que Abran Nuevas Oportunidades”

La gobernadora sostuvo una reunión de trabajo con el embajador de Irlanda en México, Ruairí de Búrca.

Acordaron impulsar proyectos conjuntos en educación, innovación, desarrollo económico y el campo.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, sostuvo una reunión de trabajo con el embajador de Irlanda en México, Ruairí de Búrca, con quien acordó fortalecer los lazos de amistad, cooperación e intercambio en áreas estratégicas para el desarrollo del estado.

Durante el encuentro, ambos dialogaron sobre oportunidades de colaboración en temas como educación, cooperación académica, investigación, innovación, desarrollo económico, sector agropecuario e intercambio de buenas prácticas, con el propósito de generar alianzas que beneficien a Aguascalientes y fortalezcan su presencia internacional.

Tere Jiménez expresó su interés por consolidar relaciones con socios estratégicos de alcance global que contribuyan al crecimiento económico, la formación de talento y el impulso de proyectos innovadores que fortalezcan el desarrollo de ambas regiones.

“En Aguascalientes trabajamos para construir alianzas que abran nuevas oportunidades para nuestra gente, especialmente en áreas como la educación, la innovación y el desarrollo productivo. Irlanda es un ejemplo a nivel internacional, con un progreso importante; ellos han demostrado que, a pesar de cualquier circunstancia, se puede salir adelante”, sostuvo la gobernadora.

Por su parte, el embajador Ruairí de Búrca expresó la disposición de Irlanda para fortalecer la colaboración con Aguascalientes, especialmente en ámbitos donde ese país ha desarrollado una amplia experiencia y reconocimiento internacional.

Dijo que Irlanda destaca por la calidad de su sistema educativo, su liderazgo en innovación, tecnología y economía del conocimiento, así como por contar con un sector agropecuario altamente productivo y sostenible, por lo que hay un amplio abanico de oportunidades de colaboración entre Aguascalientes y ese país europeo.

“Fue una plática muy enriquecedora, un intercambio muy valioso; tenemos mucho trabajo por hacer en conjunto para acercar a nuestras poblaciones en varias áreas como economía, salud, educación, agricultura y otras donde podemos hacer una vinculación para tener un mejor futuro tanto para Aguascalientes como para Irlanda”, subrayó.

En la reunión que se celebró en Palacio de Gobierno, también estuvieron presentes Iris Joaquín Cruz, asesora Política y Económica de la Embajada de Irlanda en México; Esaú Garza de Vega, secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología; Isidoro Armendáriz García, secretario de Desarrollo Rural y Agroempresarial; Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, director general del Instituto de Educación de Aguascalientes; Lorena Martínez Rodríguez, representante del Gobierno del Estado de Aguascalientes en la Ciudad de México.